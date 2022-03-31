فيديو كارثي.. النيران تلتهم عشرات المحلات في سوق المباركية بالكويت

هزت الكويت اليوم الخميس فاجعة مأساوية، حيث تعرض سوق المباركية لحريق هائل التهم أكثر من 20 محلاً تجارياً.

وزادت السلطات الكويتية عدد فرق الإطفاء المشاركة في إخماد النيران إلى 8 فرق، بينما لم يتبين بعد سبب اندلاع الحريق.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية، في حسابها عبر تويتر: “ارتفاع عدد فرق الإطفاء إلى 8 فرق للسيطرة على حريق سوق المباركية وعدد المحلات المحترقة يتجاوز 20 محل معظمها في سوق السلاح”.

ونشرت الوزارة لقطات مصورة لمحاولات فرق الإطفاء السيطرة على الحريق، فيما تداول مغردون مقاطع فيديو للحريق.

وقال مصدر إطفائي لصحيفة القبس الكويتية إن الحريق انتشر بسرعة كبيرة بسبب طبيعة الموقع والمواد المحترقة، لافتاً إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات حتى الآن.

إلى ذلك، حذر المصدر من خطورة الانهيارات المتوقع حدوثها على رجال الإطفاء وعلى المتواجدين في موقع حريق المحلات التجارية في سوق السلاح بمنطقة المباركية بسبب طبيعة الموقع.

وكشف المصدر إن النيران طالت أكثر من 20 محلاً تجارياً، لافتاً إلى أن وجود سوائل سريعة الاشتعال ومحولات كهربائية تصعب من مهام رجال الإطفاء، وتساهم في انتشار النيران بسرعة كبيرة، مؤكداً أن هذا النوع من المواد يتم التعامل معه باستخدام الرغوة وليس المياه. وأضاف أن فرق الإطفاء التي تكافح الحريق ارتفعت إلى 8 فرق، بعد أن عززت قوة الإطفاء العام موقع الحريق بـ3 فرق أخرى.

ويعد سوق المباركية أقدم سوق في قلب العاصمة الكويت، واسمه نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح. وظهر السوق في 1897، ويعتبر من المعالم التراثية في البلاد.

لم يبقى في الكويت الا المباركية 💔

حسبي الله ونعم الوكيل ☝#حريق_المباركية pic.twitter.com/d0mVxhfa8D — هاشل الهويشل (@ourkuwait) March 31, 2022