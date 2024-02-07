فيديو.. كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً غرب غزة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، تسجيلا مصورا لعملية قنص نفذتها قالت إنها ضد ضابط إسرائيلي، خلال المعارك الضارية غربي مدينة غزة.

ويظهر التسجيل لحظات رصد المقاتل الفلسطيني للضابط الإسرائيلي قبل قنصه وسقوطه أرضا.

وذكرت كتائب القسام أن عملية القنص تمت ببندقية الغول القسامية.

وأطلق على البندقية التي صنعت في مصانع القسام ويصل مداها إلى 2 كم اسم “الغول”، تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول.

وكانت كتائب القسام نشرت أيضا قبل أيام لحظة قنص لضابط إسرائيلي وسقوطه أرضا، وهروب من كان معه.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني ارتفاع “عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 564 بينهم 227 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة.