فيديو.. كيف أحبطت شرطة دبي إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاغون عالمياً؟

كشفت شرطة دبي تفاصيل هامة ومثيرة عن عملية ستورم التي أدت لإحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم، بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم..

وقال الفيلم الوثائقي الذي نشرته شرطة دبي حول “عملية ستورم” على حسابها الرسمي عبر منصة “X”، تويتر سابقا وعلى منصة يوتيوب: “على متن سفينة شحن عملاقة، آلاف من الحاويات قادمة من إحدى الدول الآسيوية، على وشك أن تحط رحالها في الدولة، من بينها حاويات مشبوهة”.

وفي المقطع، قال ضابط فني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات: “سابقنا عقارب الزمن لتحديد هذه الحاويات”، بينما أكد ضابط ميداني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن “أصعب تحد كان الحفاظ على سرية خطواتنا”.

ومن جانبه، قال اللواء عيد محمد ثاني مدير إدارة مكافحة المخدرات في المقطع: “شبكة دولية إجرامية محترفة وحجم المضبوطات فاق التصور”.

ومضى المقطع ليقول: “عصابة اتجار بالمخدرات، بأسلوبها الحرفي والهندسي تصنع قطع أثاث لتخفي بداخلها السموم، أقراص من الكبتاغون، أكبر كميات على مستوى العالم سحقتها شرطة دبي في عملية “ستورم”.