فيديو لآثار غارات إسرائيلية على "كفر سوسة" في دمشق.. فمن كان المستهدف؟

هزت صباح اليوم الأربعاء 21\2\2024، عدة انفجارات عنيفة الجانب السوري وتحديداً العاصمة دمشق، فيما أعلنت وسائل إعلام سورية عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في القصف على كفر سوسة.

هذا ونُقل عن مصادر أن “أصوات انفجارات عدة، سمعت في منطقة كفرسوسة على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة”.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وفيما قال مدير المرصد السوري، ان عملية اغـتيال إسرائيلية لشخصيات لا يعلم إذا ما كانت من حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني أو شخصيات فلسطينية، في وقت لم تنطلق الدفاعات الجوية للتصدي للصواريخ الإسرائيلية التي باغتت الموجودين في هذا المبنى في كفر سوسة.

وأشار المرصد السوري لـ”الحدث” إلى اغتيال شخصية إيرانية في الغارة على كفرسوسة في دمشق.

ولفتت “العربية” أن المبنى المستهدف في دمشق يتردد عليه قياديون من حزب الله والحرس الثوري.