فيديو لإمام مسلم: سأدافع عن السويد بكل السُبل المتاحة

نشر التلفزيون السويدي الرسمي SVT حواراً مع الشيخ “تاج الدين فرفور” عضو الأكاديمية الإسلامية السويدية حواراً قصيراً تعهد به الشيخ المذكور بالدفاع عن السويد بكل الوسائل المتاحة.

و جاء الحوار على خلفية سؤال يتعلق بتزايد خطر وقوع هجمات إرهابية ضد السويد نتيجة إقدام لاجئ عراقي متطرف يدعى “سلوان موميكا ” على حرق نسخ المصحف الشريف في تجمعات بشرية متعددة.

وقال الإمام المسلم ” فرفور ” المقيم في مدينة مالمو السويدية: هذا التهديد لنا جميعاً كأشخاص موجودين في السويد ، مسلمين و غير مسلمين ، وحرق القرآن الكريم ليس مسألة حرية تعبير ، بل هو استفزاز المقصود منه جرنا إلى مستنقع من الكراهية.

و كان جهاز المخابرات السويدية SÄPO قد رفع مستوى التهديد ضد مملكة السويد قبل أسبوعين ، وقالت رئيسة أجهزة الاستخبارات السويدية شارلوت فون إيسين في مؤتمر صحفي وقتها: قررتُ رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر وقوع أعمال إرهابية من مستوى عالٍ إلى مستوى خطِ، أي من 3 إلى 4 على مقياس من خمس درجات تصاعدية.