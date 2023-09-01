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فيديو لإمام مسلم: سأدافع عن السويد بكل السُبل المتاحة

منذ 8 دقائق
الشيخ "تاج الدين فرفور"

الشيخ "تاج الدين فرفور"

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نشر التلفزيون السويدي الرسمي SVT حواراً مع الشيخ “تاج الدين فرفور” عضو الأكاديمية الإسلامية السويدية حواراً قصيراً تعهد به الشيخ المذكور بالدفاع عن السويد بكل الوسائل المتاحة.

و جاء الحوار على خلفية سؤال يتعلق بتزايد خطر وقوع هجمات إرهابية ضد السويد نتيجة إقدام لاجئ عراقي متطرف يدعى “سلوان موميكا ” على حرق نسخ المصحف الشريف في تجمعات بشرية متعددة.

وقال الإمام المسلم ” فرفور ” المقيم في مدينة مالمو السويدية: هذا التهديد لنا جميعاً كأشخاص موجودين في السويد ، مسلمين و غير مسلمين ، وحرق القرآن الكريم ليس مسألة حرية تعبير ، بل هو استفزاز المقصود منه جرنا إلى مستنقع من الكراهية.

و كان جهاز المخابرات السويدية SÄPO قد رفع مستوى التهديد ضد مملكة السويد قبل أسبوعين ، وقالت رئيسة أجهزة الاستخبارات السويدية شارلوت فون إيسين في مؤتمر صحفي وقتها: قررتُ رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر وقوع أعمال إرهابية من مستوى عالٍ إلى مستوى خطِ، أي من 3 إلى 4 على مقياس من خمس درجات تصاعدية.

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