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فيديو لانفجارات دمشق المرعبة ليل الأحد.. مستودعات صواريخ وخسائر مادية!

منذ ساعة واحدة
انفجارات في العاصمة السورية دمشق

انفجارات في العاصمة السورية دمشق

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هزت انفجارات عنيفة أجواء العاصمة السورية دمشق في وقت مبكر من (الأحد 13-8-2023) نتيجة انفجارات ضخمة وقعت في مستودعات صواريخ تابعة لميليشيات موالية لإيران، وفقاً لما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصدأن “دوي انفجارات عنيفة سمع، فجر الأحد، في العاصمة دمشق ومحيطها، تبين أنه ناجم عن انفجار في مستودعات صواريخ تعود للمليشيات التابعة لإيران، ضمن منطقة جبلية واقعة غرب العاصمة دمشق”.

وأورد أن الانفجارات تسبّبت بخسائر مادية، بينما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: “لا يوجد معلومات حتى الآن حول طبيعة الحادثة، سواء كان السبب قصفا من الجو أو عملية من الأرض”.

من جانبها، أشارت وكالة “سانا” الرسمية خلال الليل، إلى سماع “أصوات انفجارات” في “محيط دمشق”، دون تحديد السبب.

والإثنين، قُتل 4 عسكريين سوريين ومقاتلان اثنان مواليان لإيران، جراء غارات إسرائيلية استهدفت، فجراً، مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في محيط دمشق، وفق المرصد.

وفي 19 يوليو، قُتل 3 مقاتلين وأصيب 4 آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع تابعة لقوات النظام السوري ومجموعات موالية لطهران في محيط دمشق، بحسب المرصد، فيما أفاد الإعلام الرسمي السوري عن إصابة جنديين.

واستهدفت إسرائيل أيضًا قاعدة دفاع جوي في محافظة طرطوس الساحلية، بحسب المصدر نفسه.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها “ستواصل التصدي” لما تصفها بـ”محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا”.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011، تسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.

    المصدر :
  • وكالات

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