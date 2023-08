فيديو لانفجارات دمشق المرعبة ليل الأحد.. مستودعات صواريخ وخسائر مادية!

هزت انفجارات عنيفة أجواء العاصمة السورية دمشق في وقت مبكر من (الأحد 13-8-2023) نتيجة انفجارات ضخمة وقعت في مستودعات صواريخ تابعة لميليشيات موالية لإيران، وفقاً لما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصدأن “دوي انفجارات عنيفة سمع، فجر الأحد، في العاصمة دمشق ومحيطها، تبين أنه ناجم عن انفجار في مستودعات صواريخ تعود للمليشيات التابعة لإيران، ضمن منطقة جبلية واقعة غرب العاصمة دمشق”.

وأورد أن الانفجارات تسبّبت بخسائر مادية، بينما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: “لا يوجد معلومات حتى الآن حول طبيعة الحادثة، سواء كان السبب قصفا من الجو أو عملية من الأرض”.

من جانبها، أشارت وكالة “سانا” الرسمية خلال الليل، إلى سماع “أصوات انفجارات” في “محيط دمشق”، دون تحديد السبب.

