الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو لانفجارات هي الأعنف في سماء حلب شمال سوريا.. ما الذي يحدث؟

منذ 11 ثانية
غارات على مدينة حلب شمال سوريا

غارات على مدينة حلب شمال سوريا

A A A
طباعة المقال

دوت انفجارات عنيفة جداً فجر (الجمعة 29-3-2024) في سماء مدينة حلب شمال سورية، نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مراكز عسكرية قرب مطار حلب الدولي.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فلا تزال تدوي منذ ساعتين انفجارات عنيفة نتيجة استهداف إسرائيلي طال مستودعات صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي، كما سمعت انفجارات مماثلة في السفيرة وكفرجوم غرب حلب.

بينما تستمر أصوات الانفجارات حتى الآن، وسط معلومات مؤكدة عن مقتل وجرح العشرات من العسكريين نتيجة الانفجارات في المستودعات، دون تسجيل أي إصابة لمطار حلب الدولي.

من جهته، قال الجيش السوري في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب”.

وأضاف أن ذلك بالتزامن مع “اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها”.

    المزيد من أخبار العالم

    غزة تحت النار
    "أطباء بلا حدود": لم يتغيّر شيء في غزة منذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار
    غزة تحت النار
    إرتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة لليوم الـ174 من الحرب
    مقتل 45 شخصا على الأقل في حادث حافلة بجنوب أفريقيا
    حادث سير مروع في جنوب إفريقيا.. والضحايا بالعشرات

    الأكثر قراءة

    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!
    الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
    رئيس صربيا يثير الهلع بين شعبه.. "يصعب عليّ أن أنقل لكم هذه الأخبار"!
    البقرة الحمراء
    المستوطنون يحضرون لذبح البقرة الحمراء في عيد الفطر.. ما تأثيره على المسجد الأقصى؟