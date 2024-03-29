فيديو لانفجارات هي الأعنف في سماء حلب شمال سوريا.. ما الذي يحدث؟

دوت انفجارات عنيفة جداً فجر (الجمعة 29-3-2024) في سماء مدينة حلب شمال سورية، نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مراكز عسكرية قرب مطار حلب الدولي.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فلا تزال تدوي منذ ساعتين انفجارات عنيفة نتيجة استهداف إسرائيلي طال مستودعات صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي، كما سمعت انفجارات مماثلة في السفيرة وكفرجوم غرب حلب.

بينما تستمر أصوات الانفجارات حتى الآن، وسط معلومات مؤكدة عن مقتل وجرح العشرات من العسكريين نتيجة الانفجارات في المستودعات، دون تسجيل أي إصابة لمطار حلب الدولي.

من جهته، قال الجيش السوري في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب”.

وأضاف أن ذلك بالتزامن مع “اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها”.