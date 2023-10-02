فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء

أصيب الناس الذين يعيشون في أكسفورد وما حولها بالذهول بعد رؤية ما وصف بأنه “انفجار”.

شارك أصحاب المنازل وسائقي السيارات مقاطع فيديو للسماء وهي تضاء مساء الاثنين بدءًا من الساعة السابعة مساءً تقريبًا.

قال أحد شهود العيان: “رأيت هذه السماء النابضة الغريبة من نوافذنا باتجاه شمال غرب أكسفورد. أعتقد أنه حريق ناجم عن العاصفة الرعدية التي مرت”.

ويأتي ذلك مع تساقط الأمطار طوال المساء مصحوبة بضربات البرق.

وقال شاهد عيان آخر: “لا أعرف ما هو، لكنه كان هائلاً. كان هناك الكثير من رجال الإطفاء وسيارات الشرطة بعد دقائق عبر طريق A40”.

كانت سيارات الإطفاء تتجه نحو منطقة أوسني ميد الصناعية، قبالة طريق بوتلي، في أكسفورد منذ حوالي الساعة 6 مساءً بعد ورود تقارير عن حريق في Shirtworks.

ومع ذلك، ليس من المفهوم أن “الانفجار” مرتبط بهذا الحريق.

تم الاتصال بخدمة الإطفاء والإنقاذ في أوكسفوردشاير وشرطة وادي التايمز للتعليق.