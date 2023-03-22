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فيديو لانهيار مبنى في قطر.. والسلطات تبحث عن ناجين

منذ 12 دقيقة
أسوشيتد برس
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تعرض مبنى في العاصمة القطرية الدوحة (الأربعاء 22-3-2023) لانهيار مفاجئ أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما يستمر البحث وسط الحطام عن ناجين، بحسب السلطات هناك.

ووصفت وزارة الداخلية القطرية المبنى بأنه مكون من أربعة طوابق ويقع في حي “بن درهم”. وأضافت أن رجال الإنقاذ عثروا على سبعة ناجين، وقتيل واحد داخل المبنى.

ولم تعرض السلطات تفسيرا على الفور لانهيار المبنى. وسمع في مقاطع مصورة صوت صافرات سيارات عقب الانهيار، مع سقوط جزء من المبنى على مبنى آخر مجاور.

وطوق الدفاع المدني والشرطة موقع الانهيار الذي وقع في الساعة الثامنة صباحا، مع العديد من سيارات الإسعاف.

وطلب من السكان الاخلاء حفاظا على سلامتهم. يشار إلى أن قطر استضافت كأس العالم أواخر العام الماضي.

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