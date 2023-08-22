الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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فيديو "لا يُصدّق".. بايدن "نام" أثناء لقائه ضحايا حرائق هاواي

منذ ساعة واحدة
جو بايدن

جو بايدن

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ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن، غافيًا، أثناء لقائه ناجين من الحرائق التي اجتاحت ماوي، ثانية أكبر جزر هاواي، وذلك في مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا).

وظهر بايدن في الفيديو، وهو يجلس مطأطأ الرأس بين مجموعة كبيرة من الأشخاص، فيما يلقي أحد الحاضرين كلمة تحدث فيها عن خسارته لعائلته في الحريق.

وقد تعرض بايدن لانتقاد شديد من قبل النشطاء، وكتبت إحداهن في منشور: “بايدن يشعر بالملل الشديد لدرجة أنه نام أثناء اجتماع مع الضحايا بعد أن وصل متأخرًا 13 يومًا”.

وقال آخر: “بايدن يغفو بعد إجازة لأسبوعين”.

وكتبت ناشطة: “لقد مر أسبوعان منذ بدء حرائق ماوي، وحتى الآن: أمضى بايدن إجازتين، قال “لا تعليق” عندما سئل عن الحرائق، قارن الدمار بفقدان سيارته الكورفيت قبل 15 عامًا، والآن ينام أثناء حفل تكريم ضحايا حريق ماوي”.

بينما برر الناطقون باسم البيت الأبيض التأخر بأنّ بايدن أجّل زيارته إلى الجزيرة المنكوبة حرصًا منه على عدم تشتيت انتباه المسؤولين وعناصر الإنقاذ العاملين على الأرض.

وكان بايدن وزوجته جيل وصلا أمس الإثنين إلى هاواي من نيفادا حيث كان يقضيان إجازة، وقاما بجولة بين أنقاض لاهاينا المدمرة برفقة جوش غرين حاكم هاواي وزوجته.

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