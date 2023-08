فيديو "لا يُصدّق".. بايدن "نام" أثناء لقائه ضحايا حرائق هاواي

ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن، غافيًا، أثناء لقائه ناجين من الحرائق التي اجتاحت ماوي، ثانية أكبر جزر هاواي، وذلك في مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا).

وظهر بايدن في الفيديو، وهو يجلس مطأطأ الرأس بين مجموعة كبيرة من الأشخاص، فيما يلقي أحد الحاضرين كلمة تحدث فيها عن خسارته لعائلته في الحريق.

Optics are getting increasingly worse as Biden falls asleep while meeting with survivors in Hawaii.

— TheStormHasArrived (@TheStormRedux) August 22, 2023