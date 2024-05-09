الخميس 1 ذو القعدة 1445 ﻫ - 9 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو لحادث جديد.. الأزمات تلاحق "شركة بوينغ"

منذ 29 ثانية
شعار شركة بوينغ لتصنيع الطائرات

شعار شركة بوينغ لتصنيع الطائرات

A A A
طباعة المقال

لا تزال الأزمات تلاحق ” شركة بوينغ”، عملاق تصنيع الطائرات الأميركي بشكل متواصل، ففي أحدث واقعة تضاف إلى سلسلة من الحوادث الأخيرة المتعلقة بالطائرات المصنعة من قبل بوينغ، تعرضت طائرة تابعة لشركة TransAir من طراز “بوينغ 300-737” كانت متجهة من السنغال إلى عاصمة مالي، باماكو، لأضرار جسيمة، وفق ما كشف “air plus news” على منصة “إكس” الخميس.

كما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحمل شعار شركة TransAir، ومقرها السنغال، على العشب وجناحها مغطى بـ”رغوة إطفاء الحرائق”.

من جهته أفاد مطار بليز دياني الرئيسي بالسنغال في بيان أن 11 شخصاً أصيبوا، من بينهم 4 بإصابات خطيرة، بعدما خرجت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغالية عن المدرج قبل إقلاعها في الساعات الأولى من صباح الخميس، حسب رويترز.

بدوره أوضح مركز “JACDEC” المختص بأخبار الطيران على منصة إكس” أن النيران اشتعلت في المحرك والجناح الأيسر من الطائرة.

وكانت شركة بوينغ واجهت مؤخراً سلسلة من المشكلات، بينها اضطرار طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة “ساوث ويست” الأميركية كانت متجهة من تكساس إلى لوس أنجلوس للعودة إلى المطار بعد اندلاع حريق في محركها، وانفصال باب عن جسم طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس 9” تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة، وغيرها العديد.

    المزيد من أخبار العالم

    الشرطة الباكستانية
    الشرطة الباكستانية: مقتل 7 عمال بالرصاص بالقرب من ميناء جوادر
    علم روسيا
    روسيا: تصرفات الغرب تجبرنا على تعزيز سلاحنا النووي الرادع
    وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
    غزة تحت النار
    منشور لـ"بن غفير" يثير الجدل بإسرائيل.. وما علاقة بايدن؟

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    باسيل خارج "التيار"!
    عناصر من حزب الله
    استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
    رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي
    خالد المرعبي: سأقوم بالكشف عن المسؤولين بالإساءة لسمعتي والإدعاء عليهم