فيديو لحادث جديد.. الأزمات تلاحق "شركة بوينغ"

لا تزال الأزمات تلاحق ” شركة بوينغ”، عملاق تصنيع الطائرات الأميركي بشكل متواصل، ففي أحدث واقعة تضاف إلى سلسلة من الحوادث الأخيرة المتعلقة بالطائرات المصنعة من قبل بوينغ، تعرضت طائرة تابعة لشركة TransAir من طراز “بوينغ 300-737” كانت متجهة من السنغال إلى عاصمة مالي، باماكو، لأضرار جسيمة، وفق ما كشف “air plus news” على منصة “إكس” الخميس.

كما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحمل شعار شركة TransAir، ومقرها السنغال، على العشب وجناحها مغطى بـ”رغوة إطفاء الحرائق”.

🇸🇳 Violente sortie de piste cette nuit à Dakar au Sénégal. ▫️Un Boeing 737-300 de TransAir en partance pour Bamako au Mali a subi de gros dommages. Les 73 passagers à bord dont deux bébés sont indemnes. Seul un pilote a été légèrement blessé. Plus d’infos à venir pic.twitter.com/LT8Vyr3Hn1 — air plus news (@airplusnews) May 9, 2024

من جهته أفاد مطار بليز دياني الرئيسي بالسنغال في بيان أن 11 شخصاً أصيبوا، من بينهم 4 بإصابات خطيرة، بعدما خرجت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغالية عن المدرج قبل إقلاعها في الساعات الأولى من صباح الخميس، حسب رويترز.

بدوره أوضح مركز “JACDEC” المختص بأخبار الطيران على منصة إكس” أن النيران اشتعلت في المحرك والجناح الأيسر من الطائرة.

وكانت شركة بوينغ واجهت مؤخراً سلسلة من المشكلات، بينها اضطرار طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة “ساوث ويست” الأميركية كانت متجهة من تكساس إلى لوس أنجلوس للعودة إلى المطار بعد اندلاع حريق في محركها، وانفصال باب عن جسم طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس 9” تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة، وغيرها العديد.