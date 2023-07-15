فيديو لحريق في منشأة أميركيّة للكيميائيات.. وانفجارات تهزّ المنازل المجاورة

أعلنت شركة “داو” الأميركية للكيميائيات أنّ حريقًا اندلع في منشأة الشركة في بلاكومين في ولاية لويزيانا في وقت متأخر، أمس الجمعة.

وأضافت الشركة، في بيان نشر عبر “فيسبوك”، أنها على علم بمصير جميع العاملين بالمنشأة، وأن مركز عمليات الطوارئ التابع للشركة يتولى التعامل مع الحريق.

وقالت إنها على اتصال بالمسؤولين، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

من ناحية ثانية، تحدثت وسائل إعلام أميركية عن وقوع 6 انفجارات على الأقل في مصنع “داو” للكيميائيات.

وقال مسؤولون في الولاية والمسؤولون المحليون إن النيران اشتعلت في مجمع داو الضخم في وقت متأخر من ليلة الجمعة وشهد انفجارات عدة، مما أجبر حوالي 350 أسرة قريبة على الاحتماء داخل منازلهم.

وذكرت قناة (دبليو.إيه.إف.بي) أنّ الانفجارات في المنشأة الواقعة في منطقة إبرفيل باريش، هزّت المنازل في مدينة باتون روج المجاورة عاصمة الولاية.

وقال المتحدث باسم مكتب شرطة وست باتون روج، لاندون غروغر، إنّ الطواقم ما زالت تكافح حريقًا في المبنى، على الرغم من عدم الكشف عن أي تسرب كيميائي.

ونقل موقع “ذي أدفوكيت “The Advocate عن المسؤولين أن الحادث وقع في وحدة “غايلكول 2″، التي تتعامل مع المادة الكيميائية القوية القابلة للاشتعال والمسرطنة للغاية “أكسيد الإيثيلين”.

غير أن مدير الأمن الداخلي في “إيبرفيل”، كلينت مور قال إن مسؤولي “داو” كانوا يجرون مراقبة جوية طوال فترة الحادث.

ولم تتم الإفادة عن وقوع أي إصابات حتى الآن، كما لا يزال سبب الحادث مجهولًا.