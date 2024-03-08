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فيديو.. لحظات مرعبة لانهيار مبنى بالكامل في الإسكندرية بمصر

منذ ساعة واحدة
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة 8 آذار/مارس الجاري، في انهيار عقار بمدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وتلقت أجهزة الأمن المصرية إخطارا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الورديان، مع وجود مصابين ومتوفين.

وانتقلت أجهزة الأمن برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، ومأهول بالسكان.

وانهار العقار بالكامل تقريبا، عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

وأفاد مصدر أمني مصري بانتشال جثامين 3 ضحايا، بينما بلغ عدد المصابين نحو 3.

ويشار إلى أن حوادث انهيار العقارات في مدينة الإسكندرية تتكرر، وسط مطالب بتشديد الرقابة على عمليات البناء.

 

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