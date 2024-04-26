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فيديو.. لحظة اعتقال الشرطة لرئيسة قسم الفلسفة في جامعة إيموري الأميركية"

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2024 10:48 صباحًا
اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري الأميركية

اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري الأميركية

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اعتقلت الشرطة الأميركية أساتذة وطلاب من جامعة إيموري في أتلانتا، جورجيا، خلال تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، حيث شهدت الفعالية اعتداءات وإطلاق رصاص مطاطي واستخدام الغاز المدمع. وفي هذا الفيديو، يظهر لحظة اعتقال الشرطة لرئيسة قسم الفلسفة في الجامعة خلال الاحتجاجات.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتقال الشرطة واعتداءهم على رئيسة قسم الفلسفة نويل مكافي وأستاذة الاقتصاد كارولين فوهلين بجامعة إيموري إثر مشاركتهما في مظاهرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الدعم الأميركي لإسرائيل.

وتظهر المشاهد تعامل الشرطة العنيف مع أستاذة الاقتصاد بالجامعة وإلقاءها على الأرض قبل اعتقالها، بينما كانت تخبرهم أنها أستاذة في الجامعة.

كما نشرت منصات محلية مشاهد تظهر محاولة شرطة أتلانتا تفريق الطلاب في جامعة إيموري بالرصاص المطاطي عقب تظاهرهم دعما لفلسطين، وتنديدا بالإبادة الجماعية في غزة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن رجال الشرطة أطلقوا الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتفريق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المحتجين بجامعة إيموري.

ومنذ 18 أبريل/نيسان الجاري، يتصاعد الحراك الطلابي الداعم لفلسطين والمندد باستمرار الدعم الأميركي لإسرائيل في الولايات المتحدة بأعقاب استدعاء رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق الشرطة لطلاب أقاموا مخيما بحرم الجامعة للاحتجاج على استمرار الحرب بغزة، واعتقال نحو 100 منهم.

    المصدر :
  • الجزيرة

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