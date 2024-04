فيديو.. لحظة اعتقال الشرطة لرئيسة قسم الفلسفة في جامعة إيموري الأميركية"

اعتقلت الشرطة الأميركية أساتذة وطلاب من جامعة إيموري في أتلانتا، جورجيا، خلال تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، حيث شهدت الفعالية اعتداءات وإطلاق رصاص مطاطي واستخدام الغاز المدمع. وفي هذا الفيديو، يظهر لحظة اعتقال الشرطة لرئيسة قسم الفلسفة في الجامعة خلال الاحتجاجات.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتقال الشرطة واعتداءهم على رئيسة قسم الفلسفة نويل مكافي وأستاذة الاقتصاد كارولين فوهلين بجامعة إيموري إثر مشاركتهما في مظاهرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الدعم الأميركي لإسرائيل.

وتظهر المشاهد تعامل الشرطة العنيف مع أستاذة الاقتصاد بالجامعة وإلقاءها على الأرض قبل اعتقالها، بينما كانت تخبرهم أنها أستاذة في الجامعة.

Here’s @EmoryUniversity economics professor Caroline Fohlin knocked to the ground with her head on the concrete. Her glasses are thrown off. She shouts “I’m a professor” #Gaza #Protesters pic.twitter.com/4HFuDzHEoi

— Natasha Barnes (@UICProfWatch) April 25, 2024