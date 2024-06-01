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فيديو.. لحظة اغتيال مرشح لمجلس بلدي في المكسيك بين أنصاره

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2024 10:33 صباحًا
عناصر من الشرطة المكسيكية

عناصر من الشرطة المكسيكية

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قتل خورخي هويرتا كابريرا الذي كان مرشحاً لعضوية المجلس البلدي لمدينة إيسوكار دي ماتاموروس في ولاية بويبلا المكسيكية أمس الجمعة، في عملية اغتيال وضح النهار، قبل يومين من موعد الانتخابات العامة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق عملية الاغتيال، التي أصيبت فيها أيضاً زوجة “خورخي هويرتا كابريرا” وأحد معاونيه، وفق ما أفاد مصدر في حكومة بويبلا وآخر في النيابة العامة وكالة فرانس برس.

وحسب وسائل إعلام محلية، لقي هويرتا كابريرا مصرعه جراء إصابته بعدة طلقات نارية في وضح النهار، أثناء نزوله من سيارته.

وقتل 25 مرشحاً للانتخابات المحلية منذ بدء الحملة الانتخابية، وفق الحكومة المكسيكية. من جانبها، أشارت منظمة “داتا سيفيكا” غير الحكومية، الى أن عدد القتلى يناهز 30.

وأتت عملية الاغتيال الأخيرة قبل يومين من انتخابات الثاني من حزيران، التي دعي فيها المكسيكيون لانتخاب رئيس جديد للبلاد وأكثر من 20 ألف مسؤول على المستويين المحلي والوطني.

وتمارس المنظمات الإجرامية وشبكات المخدرات ضغوطاً على المرشحين، بهدف الحفاظ على نفوذها بعد الانتخابات. وتشير الحكومة كذلك الى أن بعض هذه الجماعات تقوم بقتل مرشحين لإبعادهم من المنافسة وتعزيز حظوظ مرشحيها.

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