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فيديو لحظة الاعتقال.. الشرطة التركية تكشف هوية المرأة التي زرعت القنبلة في إسطنبول

منذ ساعة واحدة
عناصر من الشرطة التركية

عناصر من الشرطة التركية

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قالت شرطة إسطنبول (الإثنين 14-11-2022) إنها ألقت القبض على 46 شخصا فيما يتعلق بهجوم وقع في قلب المدينة، من بينهم امرأة سورية تدعى أحلام البشير يشتبه في أنها هي التي زرعت القنبلة.

وأضافت الشرطة إن المرأة قالت في استجواب أولي إنها تلقت تدريبا على يد مسلحين أكراد في سوريا ودخلت تركيا عبر منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.

في سياق متصل، قال مسؤول تركي كبير إن السلطات التركية تعتقد أن الشخص الذي نفذ هجوم إسطنبول أمس الأحد مرتبط بالمسلحين الأكراد لكنها لا تستبعد وجود روابط مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وأبلغ المسؤول رويترز أن النتائج الأولية تشير إلى أن الشخص لديه علاقات مع حزب العمال الكردستاني، الذي يعتبر منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

صورة نشرتها الشرطة التركية للمشتبه بها بتفجير إسطنبول (رويترز)

    المصدر :
  • رويترز

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