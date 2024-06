فيديو.. لحظة محرجة لبايدن مع رئيسة الوزراء الإيطالية في قمة السبع

ارتكب الرئيس الأميركي جو بايدن، هفوةً جديدة، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بإيطاليا؛ فبعد تأدية التحية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني “بشكل غريب” لدى وصوله إلى إيطاليا، اضطرت الأخيرة إلى الإمساك به من الخلف لإعادته بعدما ابتعد عن المسؤولين المنتظرين لالتقاط الصور في القمة.

ومشت رئيسة الوزراء الإيطالية وأرشدت الرئيس “الضال” بايدن بعد أن ابتعد عن مجموعة السبع يوم الخميس. اجتمع الرئيس وغيره من زعماء العالم لمشاهدة المظليين الذين نزلوا من السماء أثناء عرض أعلام الدول الحليفة – في عرض للوحدة والبراعة العسكرية. وكان بعض الزعماء لا يزالون يصفقون، عندما بدأ بايدن في الابتعاد ببطء.

في تلك اللحظة، استدارت ميلوني، وسارت نحو الرئيس لإرشاده إلى اللقطة التي ستظهر جميع القادة معًا. ثم انضم بايدن والقادة الآخرون مرة أخرى لالتقاط الصورة مع المظلي.

