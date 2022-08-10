فيديو.. لحظة وفاة السفير "محمد القحطاني" على الهواء مباشرة

توفي الدبلوماسي السعودي السفير محمد القحطاني، أثناء إلقاء خطابه بالمؤتمر العربي الإفريقي، بدار حرس الحدود في القاهرة، والذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف برئاسة السفير حسام أبوالعلا.

وسقط «القحطاني» أرضًا مغشيًا عليه أثناء إلقاء كلمته بالمؤتمر، حيث كانت زوجته الدكتورة عائشة الجابري بجانبه، بالإضافة إلى ضيوف شرف المؤتمر، على الفور هرول إليه طبيب الفندق وقام بعمل الإسعافات الأوليّة له، إلا أنه تبين وفاته، ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر.

وفاة محمد القحطاني ، توفى اليوم الدبلوماسي السعودي الشهير محمد القحطاني ، الدبلوماسي السعودي الذي توفي أثناء إلقائه كلمته في المؤتمر العربي الأفريقي الذي عقد في دار حرس الحدود اليوم والذي نظمته منظمة مكافحة الباطل والتزييف المنضبط والسفير حسام العلا. pic.twitter.com/bBVN1x7HpQ — ظافر ال دغمه (@dhaferalajmii1) August 9, 2022

وفي مقطع الفيديو يظهر القحطاني وهو يمتدح زعماء مصر والسعودية والإمارات، الذين كانت صورهم تغطي الجدار من خلفه، ليقع أرضاً بعد أن قال عن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد: “عميد الإنسانية ورجل السلام” لتكون آخر كلماته قبل موته.

وشارك القحطاني في المؤتمر العربي الإفريقي، الذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان “تأييداً لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

كما يشارك في المؤتمر ذاته الذي تعقده الهيئة العربية الدولية لمكافحة التزوير والتزييف؛ عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، والإقليمية، والعربية، وعدد من السفراء والشخصيات العربية.

يُذكر أن القحطاني رجل أعمال ودبلوماسي سعودي، كان يقيم في دولة الإمارات مؤخراً.