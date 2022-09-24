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فيديو للبطريرك كيريل الموالي لبوتين مخاطباً الشباب الروس.. "لا تخافوا من الموت"

منذ 17 دقيقة
البطريرك كيريل

البطريرك كيريل

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طال رئيس الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، البطريرك كيريل، الشبان الروس على عدم الخوف من الموت، وذلك بعد أيام على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في قوات الاحتياط، بعد الخسائر الفادحة التي مني بها الجيش الروسي شرق أوكرانيا.

وبدأت روسيا، الخميس، أكبر عملية تجنيد لها منذ الحرب العالمية الثانية، بعد إعلان بوتين عن تعبئة جزئية لقوات الاحتياط في الجيش الروسي، الأربعاء.

وقال كيريل الذي يعتبر من المقربين من الرئيس الروسي بوتين، في رسالة موجهة للجنود: “إذهب بشجاعة لأداء واجبك العسكري. وتذكر أنك إذا مت من أجل وطنك، ستكون مع الله في مملكته ومجده وحياته الأبدية”.

وذكرت صحيفة “برافدا” أن “البطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل يحث الناس على عدم اعتبار الأوكرانيين أعداء وسط التعبئة الجزئية التي أعلنها بوتين”.

ونقلت عن كيريل قوله: “نحن نعلم الخطر الذي يلوح في الأفق على الشعب الأوكراني، الذي يحاولون تحويله (…) من جزء من روسيا الموحدة المقدسة إلى دولة معادية لروسيا”.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك “من المهم جدا ألا تنمي قلوبنا المشاعر بوجود عدو هناك (في أوكرانيا)”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي استدعاء مئات آلاف الروس للقتال في أوكرانيا محذرا الغرب من أن موسكو “ستستخدم كل الوسائل” المتاحة لها للدفاع عن نفسها بما في ذلك السلاح النووي.

وفي خطاب نادر وجهه إلى الأمة أكد بوتين أن “الأمر ليس خدعة” متهما الدول الغربية بمحاولة “تدمير” روسيا.

وقالت جماعة “أو.في.دي إنفو” المستقلة للمراقبة إن قرابة 1400 شخص في 38 مدينة روسية اعتقلوا في احتجاجات مناهضة للحرب، الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام مستقلة إن بعض المعتقلين تلقوا استدعاءات للحضور إلى مكاتب التجنيد العسكري، الخميس، وهو أول يوم للتجنيد الإجباري.

ونفدت تذاكر الرحلات الجوية للسفر خارج روسيا بعد إعلان بوتين، كما تم تسجيل زحمة سير خانقة على المعابر مع جورجيا وفنلندا.

 

    المصدر :
  • الحرة

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