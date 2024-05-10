فيديو لمئات المحتجين يحاولون اقتحام مصنع لتسلا في ألمانيا.. ما السبب!؟

الشرطة الألمانية ترافق ناشطين في يوم احتجاج على توسعة مصنع تسلا (رويترز)

اشتبك ألمان يحتجون على توسع مصنع شركة السيارات الكهربائية الأمريكية (تسلا) في جرونهايده بالقرب من برلين مع الشرطة بعد محاولة بعضهم اقتحام المنشأة (الجمعة 10-5-2024).

وذكرت مجموعة (ديسرابت تسلا) المنظمة للاحتجاج أن نحو 800 شخص شاركوا في المظاهرة، وتقول إن التوسع سيضر بالبيئة.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز عشرات الأشخاص يرتدون قبعات زرقاء وأقنعة قادمين من منطقة غابات قريبة ويحاولون اقتحام مقر الشركة بينما حاول أفراد الشرطة منعهم باستخدام القوة في بعض الأحيان. واحتُجز محتج واحد على الأقل.

وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا على منصته للتواصل الاجتماعي (إكس) “لماذا تترك الشرطة المحتجين المنتمين إلى اليسار يفلتون بتلك السهولة؟”، مضيفا أن المحتجين لم يتمكنوا من دخول المنشأة.

وأظهر مقطع الفيديو أيضا مسعفين وهم يساعدون بعض المصابين.

وذكر أوله بيكر المتحدث باسم ديسرابت تسلا لرويترز “نحن هنا اليوم لنلفت الانتباه إلى مصنع تسلا في جرونهايده بسبب الدمار الذي يلحق بالبيئة”.

وقال بيكر إن المجموعة تريد أيضا تسليط الضوء على هذا الدمار في دول مثل الأرجنتين أو بوليفيا بسبب استخراج الليثيوم، وهو مكون رئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية.

وذكر ماريو هاينمان المتحدث باسم شرطة براندنبورج “نحمي حرية التجمع… لكننا أيضا مسؤولون عن النظام العام والسلامة. ويعني ذلك أننا سنتدخل أيضا إذا اقتضى الأمر”.