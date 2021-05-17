فيديو مؤلم.. لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي لبناية سكنية في غزة “بدون إنذار”

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، مبنى سكني في حي الرمال بغزة، بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

وأدى الهجوم لاستهداف شقة سكنية داخلها 5 أطفال و3 نساء و4 رجال، وراح ضحية القصف شخصان على الأقل، بينهما طفلة تبلغ من العمر 11 عاما.

ويستمر الاحتلال في قصف المقرات الخدماتية والمرافق العامة، جنبا إلى جنب مع جرائمه بحق المدنيين بقصف بيوتهم فوق رؤوسهم.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال يرتكب جريمتين جديدتين، بقصف وتدمير مقر وزارة الأوقاف الرئيس بعد قصفها وتدميرها كليا وجزئيا لعشرات المساجد، والجريمة الثانية بقصف بناية مدنية ملاصقة لمقر عيادة الرمال ومقر وزارة الصحة، ما أدى لدمار بليغ في مبنى الوزارة والعيادة التي تقدم خدماتها لعشرات آلاف المرضى.

وأكد معروف قصف طائرات الاحتلال خلف شهيدين و١٠ إصابات في إحصائية أولية، ومن المصابين موظفي وزارة الصحة المداومين بالعيادة الذين كانوا يؤدون واجبهم الوطني والوظيفي.

وشدد معروف على أن استهداف هذين المقرين يشكل جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال، ضد المدنيين والمؤسسات المدنية والخدماتية، كما يعد استهداف متعمد وإعاقة لجهود وزارة الصحة في أداء واجبها سواء في مواجهة الجائحة او التعامل مع تداعيات العدوان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق صواريخ تحذيرية، مرتين، قرب برج المهند في غزة، ليتم إخلاءه، من دون أن يتم استهدافه حتى الآن.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي، مركزا طبيا في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، مما أوقع قتيلا على الأقل وإصابات عدة.

ومن ناحية أخرى، تم إطلاق دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.