فيديو.. ما الذي سيحل بشركة "فاغنر" وكيف سيعاقب بوتين قائدها؟

كانت محطة حرجة في تاريخ روسيا وربما الأصعب والأخطر، عندما بدأ قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين تمرده داخل الأراضي الروسية وشق طريقه باتجاه العاصمة موسكو لاعتقال وزير الدفاع ورئيس الأركان، وبينما وقف العالم كله على قدم واحدة منتظراً ما الذي سيحدث في أكبر دولة نووية، إنتهى الأمر بوساطة ألكساندر لوكاشينكو رئيس دولة بيلاروسيا، الذي أقنع بوتين بإعطائه مهلة لوقف تمرد فاغنر، قبل أن تصل الدماء للركب.

تكهنات الخبراء والمحللين السياسيين تشير إلى أن بوتين لن يدع الأمر يمر مرور الكرام كانت في محلها، فالرئيس الروسي الذي اهتزت صورته عقب التمرد، اختار السلام مع فاغنر حتى لا يسجل التاريخ حرباً أهلية في روسيا، لكنه بالتأكيد احتفظ بغضبه للوقت المناسب، ويبدو أن هذا الوقت لن يتأخر.

مسؤولين في الاستخبارات الأوروبية، كشفوا عن خطوات قاسية بدأها فلاديمير بوتين لمعاقبة قيادة فاغنر وإحكام سيطرته على الشركة العسكرية، فقام بإرسال فرق خاصة تتبع لأجهزته الأمنية لمداهمة أكثر من 100 شركة فرعية تتبع لمجموعة فاغنر، فقائدها بريغوجين قام ببناء واحدة من أكثر المؤسسات تعقيداً وسرية في العالم، لتصبح غير خاضعة للمساءلة، لكن الجيش الروسي قام بالفعل بالاستحواذ على كافة الأسلحة والأجهزة والعتاد العسكري الموزع في مقرات فاغنر، كما احتجز بوتين أصولاً وأموالاً تتبع لعدد من قادة المجموعة الذين وقفوا خلف التمرد، ونقل أملاكهم للدولة.