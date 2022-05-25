فيديو مثير.. توثيق لحظة انقضاض مسيرة أوكرانية “انتحارية” على دبابة روسية!

بدأت القوات الأوكرانية باتباع استراتيجية جديدة غير متوقعة لوقف تقدم المدرعات الروسية، تعتمد على طائرة “كاميكازي” المسيرة الانتحارية.

وقد وثقت قيادة قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني، من خلال مقطع فيديو قصير على صفحتها في فيسبوك، الثلاثاء، عملية تدمير دبابة روسية وعليها عدد من الجنود، انقضت عليهم المسرة الانتحارية .

ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 44 ثانية دبابة تتعرض لهجوم ويتصاعد بعد ذلك عمود دخان.

وفي لقطات أخرى تظهر الطائرة المسيرة وهي تتجه نحو الدبابة الروسية، وتصبح الشاشة مظلمة قبل أن تصطدم الطائرة بالدبابة.

وقالت قوات العمليات الخاصة إن “طائرة مسيرة من طراز كاميكازي مزودة بمتفجرات قوية استهدفت الدبابة مباشرة، مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للعدو”.

وأضافت أن اللقطات سجلت عبر كاميرا مثبتة على الطائرة، وأن الجنود الروس الذين كانوا في الدبابة قتلوا.

وتكبدت روسيا خسائر كبيرة منذ أن شنت حربها “غير المبررة” ضد أوكرانيا في فبراير الماضي، وفقا لموقع “إنسايدر”.

ويقول الموقع إن هذا النوع من الطائرات الانتحارية المسيرة قادر على حمل ذخائر متفجرة، وبعد تحديد الهدف تصطدم به وتنفجر الذخيرة.

وفي مارس الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن قائمة الأسلحة التي سترسلها ضمن شحنات المساعدات لأوكرانيا، ومن ضمنها طائرات مسيرة من نوع (سويتش بليد) التي تم تصميمها لضرب أهداف دقيقة، وهي من صنع “إيروفيرونمينت” التي يقع مقرها في كاليفورنيا.

ومن مزايا ومواصفات هذه الطائرات، أنه يمكن للجنود حملها في حقيبة ظهر، ويمكن نشرها في الجو بسهولة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤولين العسكريين يطلقون على طائرة سويتش بليد اسم “كاميكازي درون” أي المسيرة الانتحارية، لقدرتها على الطيران باتجاه الهدف وتدميره.

ويذكر أن هذا الاسم مستوحى من وحدة الكاميكازي اليابانية الشهيرة، التي كانت عبارة عن طيارين انتحاريين، قاموا بهجمات بطائراتهم خلال الحرب العالمية الثانية.

خسائر روسيا في دونباس

وذكر موقع “برافدا” الأوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية دمرت 38 قطعة من المعدات العسكرية الروسية وصدت 9 هجمات في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال يوم واحد (الثلاثاء).

ونقل الموقع عن الجيش قوله إن “القتال مستمر في 6 مواقع، وخلال اليوم الماضي، تم تدمير 3 دبابات، و8 أنظمة مدفعية، و20 مركبة”.

وأضاف: “أسقطت وحدات الدفاع الجوي طائرة مسيرة من طراز ZALA، و6 طائرات مسيرة من طراز Orlan-10 فوق سماء دونباس”.

وتابع أن المدفعية الأوكرانية صدت 3 هجمات روسية، واستهدفت مجموعات من العسكريين والمعدات الروسية.

وتشمل الخسائر الروسية في هذه العملية 180 عسكريا ودبابتين و8 مركبات مدرعة و3 مدافع هاون و3 طائرات مسيرة.