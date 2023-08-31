فيديو مثير للجدل لـ بريغوجين: "لمن يتساءل إن كنت على قيد الحياة أم لا.. فأنا في هذا المكان"!

لا يزال زعيم فاغنر السابق يفغيني بريغوجين كعادته مثيراً للجدل، فرغم مرور عدة أيام على الحادث المروع الذي أودى بحياته وحياة مؤسسي فاغنر، إلا أن الغموض الذي أحاط بتحركات الرجل قبل أيام، جعل باب الاحتمالات مفتوحاً لأي سيناريو مفاجئ يتعلق بطباخ بوتين السابق.

إضافة للطريقة “المتكتمة” التي دفن بها الرجل البالغ من العمر 62 عاماً يوم الثلاثاء الماضي، والتي زادت الطين بلّة، وأثارت العديد من التكهنات بين أتباعه.

A video with Prigogine appeared on the network

According to unconfirmed information, the video was filmed shortly before the departure of the businessman to Russia. But there are already many conspiracy theories. The second half of August and the weekend is August 19-20, shortly… pic.twitter.com/MrqAQxdZvE — Sprinter (@Sprinter99800) August 31, 2023

أنا بخير!

ووقد انتشر مقطع فيديو لبريغوجين نشرته قناة (جري زون) “منطقة رمادية” المرتبطة بمجموعة فاغنر على تطبيق تيليجرام يقول فيه:

“بالنسبة لمن يناقشون إذا كنت على قيد الحياة أم لا وكيف حالي، الآن عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من أغسطس 2023، أنا في أفريقيا”.

وأضاف ملوحا بيده “بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مناقشة القضاء علي أو على حياتي الخاصة، أو مقدار ما أكسبه أو أي شيء آخر، كل شيء على ما يرام”.

إلا أنه لم يعرف موقع أو تاريخ التسجيل الذي صور في سيارة تتحرك على ما يبدو.

كشف ما يهدد حياته

طابقت ملابس بريغوجن المموهة وقبعته، وكذلك الساعة في يده اليمنى، ما ظهر عليه في فيديو نشر في 21 أغسطس آب وزعم أيضا أنه صور في أفريقيا.

وتشير عبارة “عطلة نهاية الأسبوع” إلى أن التسجيل المصور الأحدث لا بد أنه صور في 19 أو 20 أغسطس آب قبل ثلاثة أيام أو أربعة فقط من مقتله هو وحراسه وشخصيات بارزة في فاغنر في حادث تحطم طائرة شمال موسكو في 23 أغسطس آب.

وتعكس التصريحات في الفيديو إدراك بريغوجن للمخاطر التي تهدد حياته.

وكانت “فاغنر” أعلنت، الثلاثاء، أن جنازة قائدها أُقيمت بحضور عدد محدود في مقبرة على مشارف مدينة سان بطرسبرغ مسقط رأسه بعدما لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي.

كما ذكرت الخدمة الإعلامية للمجموعة في منشور مقتضب على تليغرام أنه “جرى توديع يفيغيني فيكتوروفيتش في تجمع محدود”، لافتة إلى أنه يمكن لمن يودون وداعه زيارة مقبرة بروخوفسكوي.

وتتناقض تلك الجنازة التي أقيمت على نطاق محدود تماما مع أسلوب بريغوجين الصارخ في الدعاية لنفسه على مدى الأشهر الماضية.

فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنها كانت رغبة أسرته.

لكن الأكيد أن تلك الجنازة بحسب مراقبين، تتماشى مع رغبة الكرملين الذي لم يرد تحويل تلك الجنازة إلى حدث واسع النطاق لدعم بريغوجين الذي نال احترام البعض في روسيا، بعد مشاركة قواته في أشرس معارك الحرب في أوكرانيا، وانتقاد أخطاء الجيش الروسي وقياداته علنا.

يذكر أن الرجل الذي كان يلقب يوما بطباخ بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) قُتل في تحطم طائرة يوم 23 أغسطس بعد شهرين من شن تمرد فاشل، في أكبر تحد لحكم الرئيس الروسي منذ وصوله إلى السلطة في 1999.

كما قتل أيضا مسؤولان كبيران في فاغنر، وأربعة من الحرس الشخصي لبريغوجين، وثلاثة من أفراد طاقم الطائرة التي تحطمت شمالي موسكو.