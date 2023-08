فيديو مثير للجدل لـ بريغوجين: "لمن يتساءل إن كنت على قيد الحياة أم لا.. فأنا في هذا المكان"!

لا يزال زعيم فاغنر السابق يفغيني بريغوجين كعادته مثيراً للجدل، فرغم مرور عدة أيام على الحادث المروع الذي أودى بحياته وحياة مؤسسي فاغنر، إلا أن الغموض الذي أحاط بتحركات الرجل قبل أيام، جعل باب الاحتمالات مفتوحاً لأي سيناريو مفاجئ يتعلق بطباخ بوتين السابق.

إضافة للطريقة “المتكتمة” التي دفن بها الرجل البالغ من العمر 62 عاماً يوم الثلاثاء الماضي، والتي زادت الطين بلّة، وأثارت العديد من التكهنات بين أتباعه.

A video with Prigogine appeared on the network

According to unconfirmed information, the video was filmed shortly before the departure of the businessman to Russia. But there are already many conspiracy theories. The second half of August and the weekend is August 19-20, shortly… pic.twitter.com/MrqAQxdZvE

— Sprinter (@Sprinter99800) August 31, 2023