فيديو محزن.. نهر الفرات يبتلع 6 أطفال من عائلة واحدة في أول أيام العيد

هزت حادثة مفجعة العراق، في أول أيام عيد الفطر، حيث أعلن عن وفاة ستة أطفال نتيجة غرقهم في نهر الفرات بناحية النعيمية جنوبي الفلوجة.

ونقلت قناة الحرة عن قائم مقام الفلوجة، مؤيد الدليمي، قوله، إن ستة اطفال لقوا حتفهم بعد أن جرفهم نهر الفرات في منطقة سكنهم في النعيمية.

وأشار إلى أن الأطفال من عائلة واحدة، وفي أعمار مختلفة، لا يتجاوز أكبرهم الرابعة عشر من عمره.

وأضاف أن القوات الأمنية من الشرطة النهرية تجري عمليات البحث في نهر الفرات لانتشال جثث الضحايا، ومن ثم نقلهم الى الطبابة العدلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فتاة كانت تغرق في النهر، فقفز بعض الأطفال من أخوتها لإنقاذها، لكنهم غرقوا جميعا.

يذكر أن حكومة الأنبار المحلية أصدرت تعليمات في وقت سابق، بضرورة منع السباحة في الأماكن العامة وغير المخصصة لها منعاً لتسجيل حوادث الغرق.

فاجعة الفلوجة _النعيمية

في صبيحة اول يوم العيد غرق ستة أطفال جنوب الفلوجة

انا لله وانا اليه راجعون جبركم الله مصابكم والهم ذويهم الصبر والسلوان 💔😭 pic.twitter.com/rh8R45PSxJ — Ahmed Alrawi (@AhmedAl55612875) May 2, 2022