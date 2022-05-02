الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو محزن.. نهر الفرات يبتلع 6 أطفال من عائلة واحدة في أول أيام العيد

2 - مايو - 2022
آخر تحديث: 2 - مايو - 2022 11:34 مساءً
غرق ستة أطفال في نهر الفرات

غرق ستة أطفال في نهر الفرات

A A A
طباعة المقال

هزت حادثة مفجعة العراق، في أول أيام عيد الفطر، حيث أعلن عن وفاة ستة أطفال نتيجة غرقهم في نهر الفرات بناحية النعيمية جنوبي الفلوجة.

ونقلت قناة الحرة عن قائم مقام الفلوجة، مؤيد الدليمي، قوله، إن ستة اطفال لقوا حتفهم بعد أن جرفهم نهر الفرات في منطقة سكنهم في النعيمية.

وأشار إلى أن الأطفال من عائلة واحدة، وفي أعمار مختلفة، لا يتجاوز أكبرهم الرابعة عشر من عمره.

وأضاف أن القوات الأمنية من الشرطة النهرية تجري عمليات البحث في نهر الفرات لانتشال جثث الضحايا، ومن ثم نقلهم الى الطبابة العدلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فتاة كانت تغرق في النهر، فقفز بعض الأطفال من أخوتها لإنقاذها، لكنهم غرقوا جميعا.

يذكر أن حكومة الأنبار المحلية أصدرت تعليمات في وقت سابق، بضرورة منع السباحة في الأماكن العامة وغير المخصصة لها منعاً لتسجيل حوادث الغرق.

    المزيد من أخبار العالم

    غارات إسرائيلية على قطاع غزة
    الهدنة بين حركة الجهاد وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي يهدد بوقف أي حوار مع روسيا!!
    مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي
    مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة بقيمة "430 مليار دولار"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الخبز
    مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي