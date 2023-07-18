الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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فيديو.. محمد بن سلمان يصطحب أردوغان لمكان إقامته بجدة

منذ 53 دقيقة
ولي العهد وبرفقته الرئيس التركي - واس

ولي العهد وبرفقته الرئيس التركي - واس

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بعد استقباله في قصر السلام بجدة، اصطحب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى مغادرته قصر السلام إلى مقر إقامته.

وأظهر مقطع فيديو لولي العهد وهو يقود سيارة وإلى جانبه الرئيس أردوغان.

وقدّم الرئيس أردوغان سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وكان الأمير محمد بن سلمان استقبل في قصر السلام بجدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل أمس الاثنين إلى السعودية في زيارة رسمية، ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

وعقد ولي العهد والرئيس التركي جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائياً.

وجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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