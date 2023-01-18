الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. مخدرات وهواتف تطيح بمدير سجن التاجي في العراق

منذ 4 دقائق
علم العراق

علم العراق

A A A
طباعة المقال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب لسجناء في سجن التاجي في العراق يناشدون به الحكومة لانقاذهم من ممارسات ادارة السجن التعسفية.

هذا وقرر وزير العدل العراقي خالد شواني إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد من المسؤولين في السجن على خلفية التحقيقات في المقطع المسرب.

وظهر في الفيديو المسرب نزلاء داخل سجن التاجي وهم يناشدون الحكومة إنقاذهم من ممارسات إدارة السجن التي تجبرهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة بمبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي (1025 دولارا أميركيا).

وقد شمل قرار الإعفاء، إلى جانب مدير سجن التاجي ومعاونيه، مسؤول شؤون الداخلية والأمن ومسؤول التصاريح الأمنية، وأحيلوا جميعا إلى التحقيق.

وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في مؤسسات الدولة في العراق فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغاراً.

هذا وكانت محكمة عراقية استدعت وزير العدل ومسؤولاً آخر في الوزارة مؤخراً على خلفية “تعطيل” تحقيق في قضية فساد محتملة متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد “امتناعهما” عن توفير مستندات.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع الأسهم الأوروبية
ارتفاع الاسهم الاوروبية وتسجيل أطول فترة مكاسب
صور من موقع الحادث
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالفيديو.. مقتل وزير الداخلية الأوكراني في حادث تحطم مروحية بكييف
علم بريطانيا
بريطانيا.. انخفاض معدل التضخم الى ادنى مستوى في ديسمبر

الأكثر قراءة

الدكتور باتريك مارديني
الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
لبنان
بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
الدولار
كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟