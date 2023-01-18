فيديو.. مخدرات وهواتف تطيح بمدير سجن التاجي في العراق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب لسجناء في سجن التاجي في العراق يناشدون به الحكومة لانقاذهم من ممارسات ادارة السجن التعسفية.

هذا وقرر وزير العدل العراقي خالد شواني إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد من المسؤولين في السجن على خلفية التحقيقات في المقطع المسرب.

وظهر في الفيديو المسرب نزلاء داخل سجن التاجي وهم يناشدون الحكومة إنقاذهم من ممارسات إدارة السجن التي تجبرهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة بمبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي (1025 دولارا أميركيا).

وقد شمل قرار الإعفاء، إلى جانب مدير سجن التاجي ومعاونيه، مسؤول شؤون الداخلية والأمن ومسؤول التصاريح الأمنية، وأحيلوا جميعا إلى التحقيق.

وزير العدل العراقي يعفي مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد من المسؤولين على خلفية تحقيقات في فساد#العربية pic.twitter.com/spdeYeumgC — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) January 18, 2023

وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في مؤسسات الدولة في العراق فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغاراً.

هذا وكانت محكمة عراقية استدعت وزير العدل ومسؤولاً آخر في الوزارة مؤخراً على خلفية “تعطيل” تحقيق في قضية فساد محتملة متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد “امتناعهما” عن توفير مستندات.