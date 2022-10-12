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فيديو مرعب.. حريق حافلة يلتهم 17 شخصاً في باكستان

منذ ساعة واحدة
حريق حافلة يلتهم 17 شخصاً في باكستان

حريق حافلة يلتهم 17 شخصاً في باكستان

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قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 17 من المتضررين من الفيضانات لقوا حتفهم متأثرين بحروق في جنوب باكستان مساء (الأربعاء 12-10-2022) حينما اشتعلت الحافلة التي كانت تقلهم في طريق عودتهم إلى منازلهم.

ووقع الحادث على طريق إم.9 السريع الذي يربط مدينة كراتشي الساحلية بمدينتي حيدر اباد وجامشورو بإقليم السند.

وقال مسؤول الشؤون الصحية بالبرلمان سراج قاسم سومرو للصحفيين “حتى الآن، لقي 17 حتفهم في الحادث، وأُصيب 10 وتلقوا العلاج على يد فرق الإنقاذ”. وكان على متن الحافلة 35 شخصا.

وقال مفوض الشرطة بمنطقة جامشورو آصف جميل لرويترز “كان ركاب هذه الحافلة من متضرري الفيضانات الذين نزحوا إلى مكان آخر بالقرب من الطريق السريع، وكانوا عائدين إلى منازلهم في منطقة دادو”.

وأضاف جميل أنهم كانوا يستخدمون حافلة خاصة لنقلهم لذلك الغرض.

ومنطقة دادو هي إحدى أكثر المناطق تضررا من الفيضانات في إقليم السند.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق، ولكن الشرطة قالت إنه من الواضح أن الحريق اندلع في الجزء الخلفي من الحافلة ثم انتشر فيها بأكملها.

وقفز بعض الركاب من الحافلة للفرار من الحريق.

ولقي 20 حتفهم في أغسطس آب في تصادم أدى إلى حريق على أحد الطرق السريعة في مدينة ملتان بجنوب إقليم البنجاب عندما اصطدمت حافلة بناقلة نفط.

وحوادث السير المميتة شائعة في باكستان، وترجع أسبابها في الأغلب إلى السرعة وضعف البنية التحتية للطرق واستخدام مركبات غير صالحة للسير.

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