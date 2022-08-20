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فيديو مرعب.. شاحنة تدهس تجمعاً في مدينة ماردين التركية وتقتل 16 شخصاً

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2022 11:06 مساءً
مكان الحادث في مدينة ماردين التركية

مكان الحادث في مدينة ماردين التركية

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أعلنت السلطات التركية (السبت 20-8-2022) عن مقتل 16 شخصاً وإصابة العشرات في حادث سير مأساوي وقع في مدينة ماردين جنوب شرق تركيا.

وذكرت مصادر إعلامية تركية، نقلا عن مصدر مسؤول، أن شاحنة تعطلت مكابحها دهست حشدا كبيرا من الناس، بعد اصطدامها بسيارتين، بمنطقة ديريك في ماردين التركية.

ووقع الحادث قرب محطة وقود، في منطقة تعج بالمارة. ووثق مقطع فيديو الحادث المروع، الذي أظهر الشاحنة وهي تكتسح المنطقة المزدحمة، فيما يمكن سماع صرخات المتواجدين في المكان.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مقتل 16 شخصا في الحادث وإصابة 29 آخرين، من بينهم 8 إصابات خطيرة.

وقال في تغريدة على تويتر:

“صُدمنا بنبأ وقوع حادث مروري ثان. فقد 16 شخصا حياتهم وأصيب 29 شخصا بجروح، 8 منهم إصاباتهم خطيرة، في الحادث الذي وقع نتيجة انفجار فرامل الشاحنة أثناء اقتحامها الحشد”، مقدما تعازيه للضحايا.

وتم إرسال الشرطة ورجال الإطفاء و112 من فرق الطوارئ الطبية إلى موقع الحادث.

 

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