فيديو مرعب.. نائب يفجر اجتماعاً بالقنابل بسبب منعه من الكلام!

أقدم نائب في البرلمان الأوكراني على إلقاء قنابل وتفجير مكان الاجتماع الذي كان يحضره في إحدى القرى الأوكرانية بسبب منعه من الحديث خلال الاجتماع، مما أدى لمقتله وإصابة 26 آخرين.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في منشور على “تلغرام”، اليوم الجمعة، إن “26 مصابا أسعفوا إلى المستشفى 6 منهم بحالة خطرة”، مشيرة إلى أن الأطباء حاولوا إنعاش النائب الذي فجر القنبلتين، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وفاته.

ولم تذكر الوزارة اسم النائب.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية فيديو يظهر لحظة التفجير، وقالت إن النائب ألقى القنبلتين في المجلس القروي بعد منع الحاضرين له من إلقاء كلمة.