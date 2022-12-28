فيديو مروع.. اصطدام 200 سيارة في حادث مروري صادم في الصين

اصطدام 200 سيارة في حادث مروري صادم في الصين

أدى حادث سير مروع وكبير في مدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان الصينية صباح (الأربعاء 28-12-2022) إلى مقتل شخص على الأقل وجرح العشرات وفقاً لما نقلته شبكة البث الرسمية “CCTV”.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو وصور تظهر حجم الكارثة، حيث اصطدمت عشرات السيارات مختلفة الحجم والشاحنات ببعضها البعض.

وقدرت وسائل إعلام صينية عدد السيارات المتضررة بحوالي مائتي سيارة نتيجة اصطدامها ببعضها على جزء من الطريق السريع وسط الضباب الكثيف.

وقالت شبكة “سي سي تي في” نقلا عن سلطات تشنغتشو: “صباح الأربعاء، تجمّع ضباب كثيف ومفاجئ فوق جسر نهر جينغشن الأصفر في تشنغتشو ما أدى إلى حادث مروري اصطدمت خلاله عدة مركبات”، مضيفة أن شخصا لقي حتفه في الحادث، فيما أدى الحادث للعديد من الإصابات.

وذكرت شرطة تشنغتشو للمرور على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة السير على الجسر استؤنفت بعد ظهر الأربعاء.

وأوضح تقرير “سي سي تي في” أن جهود الإنقاذ انطلقت بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

وتشهد الصين حوادث متكررة على الطرقات نظرا لغياب إجراءات السلامة المشددة. وفي سبتمبر، لقي 27 راكبا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحي على طريق سريع في مقاطعة قويتشو.