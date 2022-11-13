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فيديو مروع.. انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2022 4:12 مساءً
انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى

انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى

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ذكرت وسائل إعلام تركية أن انفجارا وقع (الأحد 13-11-2022) في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية، مما خلف عدة مصابين فيما هرع آخرون فرارا من الموقع.

وعرضت قناة (تي.آر.تي الإخبارية) الرسمية ووسائل إعلام أخرى مقاطع مصورة لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار في شارع الاستقلال.

وقالت المصادر إن حصيلة أولية أفادت بسقوط 17 جريحا إثر الانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم المكتظة بالسائحين، بينما أكد محافظ إسطنبول في تغريدة له على تويتر وقوع قتلى في الانفجار.

وأظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان.

وأعلنت الشرطة التركية منطقة تقسيم في إسطنبول تحسبا لانفجار آخر، ولم يرد على الفور مزيد من التفاصيل عن الحادث.

 

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