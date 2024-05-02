فيديو مروع.. انهيار طريق في قوانغدونغ جنوب الصين يودي بحياة العشرات

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية (الخميس 2-5-2024) أن عدد القتلى جراء انهيار جزء من طريق سريع بإقليم قوانغدونغ تسبب في سقوط مركبات على منحدر، ارتفع إلى 48 شخصا فيما أعاقت الانهيارات الطينية جهود الإنقاذ.

وانهار الطريق في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، اليوم الأول من عطلة عيد العمال التي تستمر خمسة أيام ويسافر خلالها الملايين في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الانهيار الناجم عن الأمطار الغزيرة وقع في حوالي الساعة 2:10 صباح أمس الأربعاء على طريق ميتشو-دابو السريع، مضيفة أن الجزء المنهار بلغ طوله 17.9 متر وتسبب في سقوط 23 مركبة، وأضافت أن 30 شخصا آخرين أُصيبوا.

وميتشو منطقة بإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين وتعرضت لأضرار بالغة بسبب الأمطار الغزيرة والطقس البارد منذ أواخر أبريل نيسان، مما أدى إلى حدوث انهيارات طينية خطيرة فيما غمرت المياه منازل ودمرت جسورا.

وقال مسؤولو ميتشو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ونقله تلفزيون الصين المركزي إنه تم إرسال 577 من عمال الإغاثة وأكثر من 80 مركبة ومعدات إنقاذ إلى الموقع، لكن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات لأن بعض المركبات غمرها الطين بعد سقوطها.

ووفقا لتقرير صادر عن شينخوا، فإن الرئيس شي جين بينغ حث على بذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة المتضررين والحد من الخطر في ظل استمرار الطقس الممطر في المنطقة.

وأضاف التقرير أنه تم إرسال فرق عمل من الحكومات المركزية والمحلية للمشاركة في عمليات الإنقاذ.