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فيديو مروع.. بركان سيميرو يثور في جزيرة جاوة بإندونيسيا والسلطات تستنفر

منذ ساعة واحدة
ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا

ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا

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ثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح (الأحد 4-12-2022)، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.

وأعلنت السلطات الإندونيسية رفع التحذير إلى أعلى مستوى، وصرح مسؤول في المنطقة لتلفزيون كومباس بأن إجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان في إقليم جاوة الشرقية قد بدأ.

من جهتها حذرت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية السكان من القيام بأي أنشطة على مسافة 5 كيلومترات من مركز الثوران وطالبتهم بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تراقب احتمالية حدوث موجات مد (تسونامي) هناك بعد ثوران البركان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقالت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية في بيان إن البركان بدأ في الثوران في الساعة 2:46 صباحا (1946 بتوقيت جرينتش يوم السبت). وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحب رمادية في مناطق قريبة.

وفي وقت لاحق رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من ثوران البركان إلى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى

 

    المصدر :
  • رويترز

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