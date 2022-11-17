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فيديو مروع.. حريق هائل في أحد مباني قطاع غزة يودي بحياة 21 شخصاً

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2022 9:33 مساءً
حريق هائل في مخيم جباليا

حريق هائل في مخيم جباليا

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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (الخميس 17-11-2022)  الحداد وأمر بتنكيس الأعلام ليوم واحد حدادا على أرواح ضحايا حريق مخيم جباليا بغزة.

وأكد مسؤولون بالصحة والدفاع المدني أن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر في حريق اندلع بمبنى في قطاع غزة حيث كان السكان يحضرون حفلا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنّ عدداً من الضحايا والمصابين أُخرجوا من داخل المبنى ونُقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة،

مشيرة إلى أنّ الحريق نشب في شقة سكنية والتهم أجزاءً واسعة منها، وأنّ من بين الضحايا أطفال والعدد مرشّح للارتفاع.

وقال الناطق باسم الداخلية بغزة إياد البزم، إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وانتشرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال شهود إن النيران اشتعلت في المبنى السكني بأكمله في مخيم جباليا للاجئين بشمال القطاع.

وقال شهود إنهم سمعوا صراخا لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الضحايا لتقديم المساعدة بسبب شدة الحريق.

    المصدر :
  • رويترز

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