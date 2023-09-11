فيديو مروع.. سدود درنة تنهار وإعلانها "منطقة منكوبة"

يشهد العالم على سلسلة من الكوارث الطبيعية فبعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، دخلت ليبيا في دوامة الإعصار دانيال وفي اليوم الثاني من الإعصار غمرت مياه الفيضانات مناطق شاسعة في الشرق الليبي، فيما غرقت معظم مدينة درنة.

وأعلن المجلس البلدي في درنة، انهيار سدين بسبب شدة السيول، في المدينة التي أعلنت السلطات المحلية أنها باتت منكوبة.

كما أكد أن الوضع كارثي خرج عن السيطرة، مشدداً على حاجة السلطات المحلية لتدخل دولي عاجل.

فيما أظهرت مشاهد مروعة السيول العنيفة التي ضربت المدينة بعد فيضان الأودية وجرفها للمنازل الآهلة بالسكان.

ولقي 150 شخصاً على الأقل حتفهم في درنة وحدها، جراء الفيضانات التي غطت شرق البلاد خلال الأيام الماضية، وهي حصيلة أكدها أيضاً الهلال الأحمر ببنغازي، مرجحا أن يرتفع العدد إلى 250.

بينما أوضح وزير الداخلية عصام ابوزريبة للعربية أن عدد القتلى تجاوز 1000 قتيل، مضيفاً أن مفقودين بالآلاف جرفهم السيل نحو البحر.

ودفعت تلك الأوضاع المأساوية حكومة أسامة حمّاد المعينة من قبل البرلمان، والمنافسة للحكومة الانتقالية في طرابلس، إلى إعلان درنة التي تضم 100 ألف نسمة، وتقع في وادي نهر يحمل الاسم ذاته، “منطقة منكوبة”.

فيما أطلقت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي، والدول الجارة والصديقة من أجل مساندة جهود السلطات مواجهة الإعصار.

وأكدت في بيان أن الأوضاع الإنسانية في عدد من مدن إقليم برقة تعتبر كارثية وخارجة عن السيطرة.

بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته بدأت بتحويل أموال لجميع البلديات المتضررة من السيول شرق البلاد.