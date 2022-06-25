فيديو مروع.. عشرات المهاجرين مكدّسين على الأرض في كارثة مليلية!!

ظهر عشرات الأشخاص ممددين على الأرض وقد سالت الدماء من بعضهم فيما كان الكثير منهم بلا حراك في مقطع فيديو زعمت منظمة حقوقية أنه يكشف المشاهد المروعة التي أعقبت محاولة عبور جماعي لمهاجرين من المغرب إلى جيب إسباني أمس الجمعة قُتل خلالها 18 شخصا على الأقل.

ولم تتمكن رويترز حتى الآن من التحقق من صحة مقطع الفيديو الذي نشرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مغربية تعمل مع المهاجرين في أجزاء من شمال المغرب بما في ذلك المناطق المحيطة بجيب مليلية.

وقالت السلطات المغربية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن 18 مهاجرا لقوا حتفهم بعدما سقط بعضهم من فوق سياج مرتفع، بينما قتل آخرون سحقا بسبب التدافع. لكن تقديرات المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشير إلى مقتل 27 دون تقديم تفاصيل عن العدد.

وذكرت السلطات الإسبانية والمغربية إن نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام السياج المحيط بالجيب للعبور إلى الأراضي الإسبانية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة استمرت ساعتين مع قوات الأمن وحرس الحدود وأسفرت عن إصابة العشرات أيضا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الجمعية عددا كبيرا من المهاجرين الأفارقة مكدسين معا وقد تكومت أجسادهم فوق بعضها وكان العديد منهم بلا حراك فيما قام عدد قليل منهم بإيماءات ضعيفة.

وكشف المقطع نفسه قوات الأمن وهي تجر مهاجرين اثنين ينزفان وفي حالة من الوهن الشديد أمام كومة الراقدين على الأرض.

كما ظهر في مقطع آخر نشرته الجمعية المغربية ضابط من الأمن المغربي يضرب مهاجرا كان ممددا بين عدة مهاجرين مستلقين قرب سياج حديدي.

وقالت السلطات المغربية إن 140 فردا من قوات الأمن المغربية أصيبوا أيضا في المناوشات، منهم خمسة في حالة خطيرة على الرغم من عدم تسجيل وفيات بينهم.

وذكر متحدث باسم الحكومة الإسبانية في مليلية أنه لم يمت أحد على الجانب الإسباني من الحدود حيث أصيب 57 مهاجرا و49 من ضباط الشرطة.

Monstruosas las imágenes de lo q ocurrió el viernes en la valla de Melilla… ▪️Seres Humanos ▪️Frontera Europa ▪️2022 No puede quedar impune..@melillaccoo pic.twitter.com/kS6hlJUhKs — Cristina Faciaben🔻 (@CrisFaciaben) June 25, 2022