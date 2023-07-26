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فيديو مروع لانهيار رافعة عملاقة في أحد شوارع نيويورك

منذ 19 ثانية
انهيار رافعة عملاقة في أحد شوارع نيويورك

انهيار رافعة عملاقة في أحد شوارع نيويورك

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أصيب 5 أشخاص نتيجة انهيار وسقوط رافعة صباح (الأربعاء 26-7-2023) في مدينة نيويورك بولاية نيويورك الأمريكية، وفقا لما ذكره مصدر في إدارة الإطفاء بالمدينة وسط منطقة مانهاتن.

وبحسب إدارة الإطفاء فقد حدث ذلك في موقع بناء في الجادة العاشرة بالشارع 41.

وأصيب شخصان، أحدهما رجل من فرقة الإطفاء والآخر شخص مدني من المارة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار الرافعة العملاقة فوق المارة  بعد اشتعالها بالنيران وتحطم ذراع الرافعة وسقوطه مباشرة على أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في المدينة.

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