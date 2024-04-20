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فيديو "مروع".. لحظة غرق قارب ووفاة العشرات في إفريقيا الوسطى

منذ 28 دقيقة
قارب في إفريقيا الوسطى

قارب في إفريقيا الوسطى

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لقي 58 شخصًا على الأقل مصرعهم في حادث غرق في إفريقيا الوسطى، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

ظهر في الفيديو الذي تم تداوله على منصة “إكس”، قارب كبير محمل بعشرات الأشخاص.

بعد دقائق من انطلاقه عبر نهر أوبانجوي، أحد فروع نهر الكونغو، غرق القارب وسقط جميع من كانوا على متنه في الماء.

أثارت أصوات الصراخ من الناس على ضفاف النهر ردود فعل مندهشة، وبدأت عمليات إنقاذ للناس الذين غرقوا.

بحسب بعض المشاهدين على “إكس”، كان على متن القارب حوالي 250 شخصًا متجهين لحضور جنازة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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