فيديو مروع.. مقتل 12 وإصابة 19 في حادث سير وسط تركيا

لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون (الاثنين 21-8-2023) جراء حادث سير مروع لحافلة ركاب كانت تقلهم في ولاية يوزغات وسط تركيا.

وصرح مسؤولون أتراك بأن الحافلة انحرفت عن الطريق وتحطمت في قناة صغيرة على جانب طريق ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 19 آخرين.

وقال حاكم ولاية يوزغات بوسط تركيا، محمد علي أوزكان، إن سائق الحافلة فقد السيطرة على مركبته التي عبرت إلى المسار المقابل، ثم انزلقت في القناة، بالقرب من مدينة يوزغات، عاصمة الولاية.

وكانت الحافلة متجهة من سيفاس، على بعد حوالي 240 كيلومترا شرق يوزغات، إلى إسطنبول.

وذكر أوزكان أن 11 راكبا لقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما توفي راكب في وقت لاحق بالمستشفى.

وقال إن الجرحى يعالجون في مستشفيات قريبة، مشيرا إلى أن أحدهم في حالة خطيرة.

أضاف أوزكان أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث، مضيفا أنه يبدو أنه نتيجة “إهمال” السائق.