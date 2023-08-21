الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو مروع.. مقتل 12 وإصابة 19 في حادث سير وسط تركيا

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2023 12:14 مساءً
انحراف حافلة ركاب انحرفت عن الطريق في يوزغات وسط تركيا

انحراف حافلة ركاب انحرفت عن الطريق في يوزغات وسط تركيا

A A A
طباعة المقال

لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون (الاثنين 21-8-2023) جراء حادث سير مروع لحافلة ركاب كانت تقلهم في ولاية يوزغات وسط تركيا.

وصرح مسؤولون أتراك بأن الحافلة انحرفت عن الطريق وتحطمت في قناة صغيرة على جانب طريق ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 19 آخرين.

وقال حاكم ولاية يوزغات بوسط تركيا، محمد علي أوزكان، إن سائق الحافلة فقد السيطرة على مركبته التي عبرت إلى المسار المقابل، ثم انزلقت في القناة، بالقرب من مدينة يوزغات، عاصمة الولاية.

وكانت الحافلة متجهة من سيفاس، على بعد حوالي 240 كيلومترا شرق يوزغات، إلى إسطنبول.

وذكر أوزكان أن 11 راكبا لقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما توفي راكب في وقت لاحق بالمستشفى.

وقال إن الجرحى يعالجون في مستشفيات قريبة، مشيرا إلى أن أحدهم في حالة خطيرة.

أضاف أوزكان أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث، مضيفا أنه يبدو أنه نتيجة “إهمال” السائق.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي
    مقتل إسرائيلية وإصابة آخر إثر عملية إطلاق نار في الخليل
    مؤشرات الأسهم الأوروبية
    أسهم أوروبا ترتفع بدعم من قطاعي الطاقة والرعاية الصحية
    مؤشر نيكي الياباني
    مؤشر نيكي الياباني ينهي سلسلة خسائر استمرت 3 أيام

    الأكثر قراءة

    زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس
    فيديو مأساوي.. زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس!
    اجتجاجات في السويداء السورية
    "برا برا برا بشار يطلع برا".. هتافات واحتجاجات في السويداء السورية
    نيمار دا سيلفا
    بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!