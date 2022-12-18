الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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فيديو مروّع.. تحطّم مقاتلة أميركية تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار

منذ 36 دقيقة
تحطم أغلى مقاتلة أميركية

تحطم أغلى مقاتلة أميركية

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في حادث مروع، نجا طيار من حادثة اصطدام طائرة حربيّة من طراز “إف-35 بي” تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار، في مهبط قاعدة المحطة الجوية البحرية في “فورت وورث”، في ولاية تكساس الأميركية، أثناء هبوط طائرة.

فقد أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الطائرة وهي تحاول الهبوط عموديًا على المدرج. بعدها بدت الطائرة وكأنها ترتد بضعة أقدام في الهواء وتتحرك إلى الأمام، ومقدمتها نحو الأرض.

فيما انقلبت الطائرة إلى الأمام على مقدمتها وسط سحابة من الغبار والدخان قبل أن تدور 180 درجة.

ثم استدارت الطائرة إلى لخلف، وسقطت في وضع مستقيم، وواصلت الانزلاق إلى الأمام. واستجابة لهذا الوضع، استخدم الطيار ميزة القذف من قمرة القيادة بالمظلة، ولم يكشف عن وضعه الصحي والأضرار التي لحقت به.

فيما اعترفت شركة “لوكهيد مارتن” المنتجة للطائرة بالحادث في بيان قالت فيه: “نحن على علم بتحطم طائرة إف-35 بي على المدرج في المحطة الجوية البحرية بفورت وورث. السلامة هي أولويتنا، وسنتبع بروتوكول التحقيق المناسب للوقوف على أسباب الحادث”.

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