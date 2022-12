فيديو مروّع.. تحطّم مقاتلة أميركية تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار

في حادث مروع، نجا طيار من حادثة اصطدام طائرة حربيّة من طراز “إف-35 بي” تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار، في مهبط قاعدة المحطة الجوية البحرية في “فورت وورث”، في ولاية تكساس الأميركية، أثناء هبوط طائرة.

فقد أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الطائرة وهي تحاول الهبوط عموديًا على المدرج. بعدها بدت الطائرة وكأنها ترتد بضعة أقدام في الهواء وتتحرك إلى الأمام، ومقدمتها نحو الأرض.

فيما انقلبت الطائرة إلى الأمام على مقدمتها وسط سحابة من الغبار والدخان قبل أن تدور 180 درجة.

ثم استدارت الطائرة إلى لخلف، وسقطت في وضع مستقيم، وواصلت الانزلاق إلى الأمام. واستجابة لهذا الوضع، استخدم الطيار ميزة القذف من قمرة القيادة بالمظلة، ولم يكشف عن وضعه الصحي والأضرار التي لحقت به.

🚨#BREAKING: A F-35 jet crashes during test flight

📌#FortWorth l #Texas

A F-35B jet crashes into the ground at the Naval Air Station Joint Reserve Base in Fort Worth TX after the aircraft went out of control during a test flight the pilot ejected no injuries have been reported pic.twitter.com/bUwlfIXibZ

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 15, 2022