فيديو.. مستشار سابق لأوباما يسخر من "النبي محمد" ويحرض على قتل أطفال فلسطين!

ضجت أروقة الإعلام الأمريكي والعالمي بفضيحة مدوية لمستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما “ستيوارت سيلدويتز”، بسبب توجيهه عبارات مسيئة وعنصرية ضد الدين الإسلامي والنبي محمد “عليه الصلاة والسلام”، إضافة لتحريضه على قتل الفلسطينيين.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوره بائع مصري في مدينة نيويورك خلال توجيه ستيوارت سيلدويتز كلمات عنصرية للبائع المصري وإهانة للدين الإسلامي ولمعاناة الفلسطينيين في غزة.

ومما قاله العنصري المتطرف سيلدويتز: “إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة ليس كافيا”، كما ردد جملا مسيئة للنبي الكريم محمد “صلى الله عليه وسلم” وللدين الإسلامي.

كما هدد سيلدويتز البائع المصري بالمخابرات المصرية، رغم إصرار العامل انه لا يتحدث الإنجليزية وطلبه الابتعاد عنه.

“هل اغتصبت ابنتك مثلما كان يفعل محمد”!

“ قتل 4000 طفل فلسطيني لم يكن كافيًا"

هذه بعض الكلمات العنصرية الجوفاء التافهة التي قالها مستشار باراك أوباما ستيوارت سيلدويتز لرجل مسلم يبيع الطعام في شوارع نيويورك

بائع عربة الحلال الذي يقف قبالة الجادة 83 والجادة الثانية في مدينة نيويورك… pic.twitter.com/NginKNS4Dj — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) November 22, 2023

وعقب انتشار المشاهد هذه، أعلنت مؤسسة العلاقات الحكومية الأمريكية في جوثام”، قطع جميع علاقاتها مع سيلدويتز الذي كان يعمل لديها.

وذكرت، “لقد أنهت العلاقات الحكومية في جوثام كل الارتباط مع ستيوارت سيلدويتز، وهو شخص لم يساهم في عملنا منذ سنوات، حيث يُظهر مقطع الفيديو المنتشر يظهر أفعالا حقيرة وعنصرية وتحط من كرامة المعايير التي نمارسها في شركتنا”.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن الشرطة على علم بمقاطع الفيديو و”تراقب الوضع”.

وشغل المتطرف سيلدويتز مناصب حساسة في إدارة أوباما، حيث كان مسؤول جنوب آسيا لدى مجلس الأمن القومي للخارجية الأمريكية سابقا، بالإضافة إلى كبير المسؤولين السياسيين في مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية من عام 1999 إلى عام 2003”.