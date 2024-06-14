فيديو.. مشهد غريب وصادم لبايدن وميلوني تمسك بيده وتعيده

مشهد غريب وصادم للرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بإيطاليا.

فبعد سلسلة من الهفوات والمواقف المحرجة يأتي هذا المشهد من ناحية وجانب مختلف تماماً، وفي التفاصيل وبعد تأدية التحية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني “بشكل غريب” لدى وصوله إلى إيطاليا، اضطرت الأخيرة إلى الإمساك به من الخلف لإعادته بعدما ابتعد عن المسؤولين المنتظرين لالتقاط الصور في القمة.

ومشت رئيسة الوزراء الإيطالية وأرشدت الرئيس “الضال” بايدن بعد أن ابتعد عن مجموعة السبع يوم الخميس. اجتمع الرئيس وغيره من زعماء العالم لمشاهدة المظليين الذين نزلوا من السماء أثناء عرض أعلام الدول الحليفة – في عرض للوحدة والبراعة العسكرية. وكان بعض الزعماء لا يزالون يصفقون، عندما بدأ بايدن في الابتعاد ببطء.

في تلك اللحظة، استدارت ميلوني، وسارت نحو الرئيس لإرشاده إلى اللقطة التي ستظهر جميع القادة معًا. ثم انضم بايدن والقادة الآخرون مرة أخرى لالتقاط الصورة مع المظلي.

وبالعودة إلى التحية، كان بايدن (81 عاماً) آخر زعماء العالم الذين وصلوا إلى جنوب بوليا، حيث تُعقد القمة.

وعندما صعد إلى المسرح، حيث كانت ميلوني تنتظره، تحدث الاثنان لبضع لحظات قبل أن تشير ميلوني نحو إطار شعار مجموعة السبع، الذي وقعه كل زعيم حاضر بعلامة.

وعندما همّ إلى النزول من على المنصة، رفع بايدن ذراعه اليمنى إلى جانب رأسه وأدى التحية لميلوني.

تأتي لحظة بايدن المحرجة بين زعماء العالم بعد أيام من بقائه متجمّداً خلال عرض موسيقي في البيت الأبيض.

ووقف الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً ساكناً، بينما كانت نظراته مثبتة على المسرح عندما أدى المغني كيرك فرنكلين أغنيته “Love theory” بينما رقص الحضور بجانبه.

We almost lost him again. Today, once again, President Biden was about to be lost, but Italy’s Giorgia Meloni saved him at the right moment.

Thank u Meloni. pic.twitter.com/W3Gfd3emGS — Vexwift (@vexwift) June 13, 2024