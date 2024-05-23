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فيديو.. مصرع ما لا يقل عن 4 في المكسيك بعد انهيار مسرح خلال فعالية انتخابية

منذ 13 دقيقة
انهيار مسرح في المكسيك خلال فعالية انتخابية

انهيار مسرح في المكسيك خلال فعالية انتخابية

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ذكرت صحيفة ريفورما المكسيكية أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون مساء الأربعاء في ولاية نويبو ليون بشمال المكسيك بعد انهيار مسرح خلال فعالية انتخابية لحزب حركة المواطنين.

وقال مرشح الحزب للرئاسة خورخي ألفاريس ماينث عبر وسائل للتواصل الاجتماعي إن عاصفة تسببت في انهيار المسرح خلال الفعالية التي أقيمت في مدينة سان بيدرو جارسا جارسيا، وهي منطقة ثرية بالقرب من المركز الصناعي لمونتيري.

وقال إنه بخير بعد نقله إلى مستشفى محلي، لكن أعضاء فريقه أصيبوا، وأشار إلى عودته إلى موقع الحادث.

وفي مقطع فيديو تداوله مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء، حذر حاكم نويبو ليون سامويل جارسيا السكان من البقاء في منازلهم وسط عواصف رعدية قوية في المنطقة، مستشهدا بهذه الواقعة.

 

    المصدر :
  • رويترز

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