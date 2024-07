فيديو.. مصنع أسلحة أميركي شهير يشهد انفجارا غامضا

وقع انفجار غامض في وقت مبكر من صباح يوم أمس الأربعاء، في منشأة جنرال ديناميكس الشهيرة للذخائر والأنظمة التكتيكية في كامدن بولاية أركنساس الأميركية.

ووقع الانفجار الذي أدى إلى حريق في المصنع المتخصص في صناعة الذخائر والصواريخ ومواد البايروتكنيكس لشركة جنرال داينامكس، صباح اليوم.

🚨Update: Sabotage!! US under attack!! Massive explosion at a General Dynamics plant in Arkansas, that manufacturer advanced military weapons and aerospace systems!

pic.twitter.com/a2anlxYVbO

— US Civil Defense News (@CaptCoronado) July 4, 2024