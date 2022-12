فيديو.. مطالب بعزل رئيس جنوب السودان بعد تبوله على نفسه أمام الصحفيين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رئيس جنوب السودان “سلفا كير ميارديت”، وهو يتبول على نفسه على مرأى من الكاميرات أثناء افتتاح طريق جديد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يوم الثلاثاء الماضي.

ويظهر الرئيس، الذي حكم البلاد منذ استقلالها في 9 يوليو 2011، وهو يتبول على ساقه بينما كان يقف هو ومجموعة من المسؤولين الحكوميين ويغنون النشيد الوطني أثناء افتتاح مشروع الطريق البري.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm

