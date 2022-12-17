فيديو.. مطالب بعزل رئيس جنوب السودان بعد تبوله على نفسه أمام الصحفيين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رئيس جنوب السودان “سلفا كير ميارديت”، وهو يتبول على نفسه على مرأى من الكاميرات أثناء افتتاح طريق جديد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يوم الثلاثاء الماضي.

ويظهر الرئيس، الذي حكم البلاد منذ استقلالها في 9 يوليو 2011، وهو يتبول على ساقه بينما كان يقف هو ومجموعة من المسؤولين الحكوميين ويغنون النشيد الوطني أثناء افتتاح مشروع الطريق البري.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022

وبعد الواقعة المحرجة، لم تضيع وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة للسخرية من الرئيس البالغ من العمر 71 عامًا فيما قال كثيرون بأن الوقت قد حان لتقاعده من منصبه.

كما اتهم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الآخرون المصورين بالقيام بعمل قذر من أجل إهانة رئيسهم، بينما قال آخرون إن المصور فعل الشيء الصحيح حين أزاح الكاميرا عن الرئيس الذي على ما يبدو بأنه يعاني من عارض صحي.

من جهتها رجحت وكالة “صحارا ريبورترز” الإخبارية بأن يكون الرئيس كير يعاني من التهاب في المسالك البولية.