السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. مطالب بعزل رئيس جنوب السودان بعد تبوله على نفسه أمام الصحفيين

منذ 10 دقائق
رئيس جنوب السودان "سلفا كير ميارديت"

رئيس جنوب السودان "سلفا كير ميارديت"

A A A
طباعة المقال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رئيس جنوب السودان “سلفا كير ميارديت”، وهو يتبول على نفسه على مرأى من الكاميرات أثناء افتتاح طريق جديد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يوم الثلاثاء الماضي.

ويظهر الرئيس، الذي حكم البلاد منذ استقلالها في 9 يوليو 2011، وهو يتبول على ساقه بينما كان يقف هو ومجموعة من المسؤولين الحكوميين ويغنون النشيد الوطني أثناء افتتاح مشروع الطريق البري.

وبعد الواقعة المحرجة، لم تضيع وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة للسخرية من الرئيس البالغ من العمر 71 عامًا فيما قال كثيرون بأن الوقت قد حان لتقاعده من منصبه.

كما اتهم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الآخرون المصورين بالقيام بعمل قذر من أجل إهانة رئيسهم، بينما قال آخرون إن المصور فعل الشيء الصحيح حين أزاح الكاميرا عن الرئيس الذي على ما يبدو بأنه يعاني من عارض صحي.

من جهتها رجحت وكالة “صحارا ريبورترز” الإخبارية بأن يكون الرئيس كير يعاني من التهاب في المسالك البولية.

    المزيد من أخبار العالم

    نبيل أبو ردينة
    الرئاسة الفلسطينية: لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام
    الأسهم الأمريكية
    الأسهم الأمريكية تختتم أسوأ أسبوعين منذ سبتمبر
    دينا بولوارت
    رئيسة بيرو تدعو الكونغرس إلى تقديم موعد الانتخابات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!
    لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم
    كأس العالم قطر ٢٢
    قبل أيام من حلم كأس العالم.. نكسة صحية للاعبي المنتخب الفرنسي!
    مدون الطعام الصيني (غان)
    فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!