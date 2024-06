فيديو.. معركة بين القوات الخاصة الروسية ومسلحي داعش لتحرير رهائن في منطقة روستوف

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصلحة السجون الروسية قولها إنه تم تحرير رهينتين في مركز احتجاز بمنطقة روستوف في جنوب روسيا دون أن يصابا بأذى، وتم قتل المحتجزين عندما اقتحمت القوات الخاصة المركز اليوم الأحد.

ولم يتضح بعد عدد القتلى من بين محتجزي الرهائن الستة.

حيث قام عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، معتقلين بسجن في منطقة روستوف جنوب البلاد باحتجاز حارسين رهينتين، على ما أعلنت إدارة السجون اليوم الأحد، وذلك بعد مرور نحو 3 أشهر على الهجوم الدامي الذي استهدف قاعة “كروكوس سيتي هول” قرب العاصمة الروسية موسكو وتبناه “داعش” .

وأفادت إدارة السجون في بيان أن “الموقوفين المعتقلين في إحدى زنزانات مركز الاعتقال الرقم 1 في منطقة روستوف احتجزوا حارسين رهينتين”، مضيفة أن “المفاوضات جارية لإطلاق سراح الرهينتين”، وفق فرانس برس.

من جهته قال مصدر في قوات الأمن رداً على أسئلة وكالة “تاس” الرسمية، إن بين محتجزي الحارسين عناصر من “داعش” كان من المفترض أن يمثلوا أمام المحكمة لاتهامهم بـ”الإرهاب”.

“In Rostov-on-Don,detainees took security guards as hostages!They knocked out the window bars in their cell in the pre-trial detention center and entered the duty room, RosSMI writes.Several of those detainees were convicted for connections with ISIS”! https://t.co/4EqZB8HzjN pic.twitter.com/t4XHJa3IBP

— Clown (@DanaSLJL) June 16, 2024