الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. مقاتلات سعودية ترافق طائرة الرئيس الصيني

منذ ساعتين
مقاتلات سعودية- أرشيفية

مقاتلات سعودية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مشاهد لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وصل اليوم إلى العاصمة السعودية في زيارة تستغرق يومين.

وشارك نشطاء ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة وصول طائرة الرئيس الصيني، حيث ظهرت أسراب من المقاتلات السعودية، تتجول بشكل كثيف في سماء المنطقة.

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر يومين، لعقد لقاءات قمة مع عدد من قادة الدول العربية.

وأفادت شبكة تلفزيون الصين الرسمية عبر حسابها على تويتر “بوصول الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية”.

ومن المتوقع أن يقيم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبالا حافلا لشي، على النقيض من الاستقبال الفاتر الذي حظي به الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتضمن زيارة شي إجراء محادثات مباشرة مع السعودية، واجتماعا أوسع مع دول الخليج العربية الست، وقمة مع قادة عرب ستمثل “علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية”، وفقا لماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية.

وأضافت ماو أن بكين تأمل في أن تمثل القمة تعبيرا قويا عن تعزيز “الوحدة والتعاون”.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
    السعودية: التعاون مع الصين ساهم في استقرار سوق النفط
    الدولار
    الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية
    أزمة الغذاء العالمية
    هل يتجاوز العالم أزمة الغذاء في الـ 2023؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    "حزب الله" رفع البطاقة الصفراء في وجه التمرد الباسيلي
    جبران باسيل
    الطشناك لباسيل... "كش ملك"
    عناصر من الشرطة الألمانية
    عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!