فيديو.. مقاتلات سعودية ترافق طائرة الرئيس الصيني

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مشاهد لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وصل اليوم إلى العاصمة السعودية في زيارة تستغرق يومين.

وشارك نشطاء ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة وصول طائرة الرئيس الصيني، حيث ظهرت أسراب من المقاتلات السعودية، تتجول بشكل كثيف في سماء المنطقة.

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر يومين، لعقد لقاءات قمة مع عدد من قادة الدول العربية.

وأفادت شبكة تلفزيون الصين الرسمية عبر حسابها على تويتر “بوصول الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية”.

ومن المتوقع أن يقيم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبالا حافلا لشي، على النقيض من الاستقبال الفاتر الذي حظي به الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتضمن زيارة شي إجراء محادثات مباشرة مع السعودية، واجتماعا أوسع مع دول الخليج العربية الست، وقمة مع قادة عرب ستمثل “علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية”، وفقا لماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية.

وأضافت ماو أن بكين تأمل في أن تمثل القمة تعبيرا قويا عن تعزيز “الوحدة والتعاون”.