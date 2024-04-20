فيديو.. مقتل عضو بالحشد الشعبي العراقي وإصابة 8 في انفجار بقاعدة عسكرية

ذكر بيان للجيش ألعراقي (السبت 20-4-2024) أن منتسبا في الحشد الشعبي العراقي لقي حتفه وأصيب ثمانية في انفجار في معسكر كالسو على بعد 50 كيلومترا جنوبي بغداد.

وأكد بيان الجيش أن لم يتم رصد “أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار”.

جدير بالذكر أن هذه الانفجارات تأتي بينما يقوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة للولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد يوم من انفجارات شهدتها مدينة أصفهان الإيرانية، وأرجعتها مصادر أميركية إلى هجوم إسرائيلي، بينما قالت إيران إن الانفجارات كانت نتيجة التصدي لهجوم بطائرات مسيرة صغيرة على المدينة، في حين قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إنه كان هجوما صاروخيا استهدف مطارا عسكريا في أصفهان.

وقبل أسبوع، تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني بعدد كبير من الطائرات المسيرة إضافة إلى الصواريخ، وقالت إنها نجحت في التصدي لمعظمها بمساعدة حلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.