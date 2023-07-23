فيديو.. مقتل مسؤول سابق في مخابرات كردية عراقية في انفجار سيارة

قال مصدر أمني لرويترز وقناة رووداو التلفزيونية الكردية إن مسؤولا كبيرا في جهاز مخابرات مرتبط بحزب كردي عراقي قوي قتل مساء (الأحد 23-7-2023)، في انفجار سيارة كان يستقلها في مدينة دهوك بإقليم كردستان.

وكان المسؤول ويدعى محمد ميرزا سيندي ضابطا كبيرا سابقا في وكالة باراستين المخابراتية التي أسسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو واحد من حزبين يحكمان الإقليم الواقع في شمال العراق.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية الدخان المتصاعد من حطام سيارة.

وقال المصدر الأمني إنه يجري التحقيق في الحادث، مضيفا أن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن.

وتقع محافظة دهوك العراقية على الحدود التركية في أقصى شمال البلاد، وشهدت توترات مرتبطة بوجود حزب العمال الكردستاني واختراق القوات التركية للحدود، كما أن الأوضاع السياسية في الإقليم متوترة نتيجة للمشاكل بين الحزبين الرئيسين.

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کوژرانی هاوڵاتییەکی مەدەنی و سوتاندنی ئۆتۆمبێلەکەی لە نزیک کۆلێژی سەربازی زاخۆ لە قەزای زاخۆ لە پارێزگای دهۆک کە گومان دەکرێ بەهۆی مووشەکی فرۆکەی بێ فرۆکەوان بێت pic.twitter.com/O0lnswV6V1 — Alahad TV كوردى (@KuAlahad) July 23, 2023